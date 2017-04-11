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Московский листок

Путин заявил о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Опубликовано 11.04.2017 в разделе комментариев 2

Путин заявил о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

У российских военных есть информация о готовящихся провокациях с использованием химического оружия на других территориях Сирии, в том числе в районе Дамаска, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации - а я по-другому их назвать не могу, - готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти", - цитирует ТАСС выступление президента на пресс-конференции после переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой.

При этом Путин призвал тщательно расследовать уже произошедший инцидент. "Считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его официально расследовали", - заявил он. "Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ооновскую структуру в Гааге и призвать мировое сообщество тщательно расследовать эти проявления и в зависимости от результатов расследования принять взвешенные решения", - отметил он.

По словам Путина, ракетный удар США по Сирии схож с ситуацией вокруг Ирака в 2003 году. "Это сильно напоминает события 2003 года, когда представители США в СБ ООН показывали якобы химическое оружие, найденное в Ираке", - сказал президент РФ. "После этого началась военная кампания в Ираке, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене, ни больше, ни меньше", - напомнил он.

Напомним, на прошлой недели вооруженные силы США запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на химическую атаку в Идлибе, которая произошла 4 апреля и привела к гибели более 70 человек.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
хорошая новость написал 11.04.2017 18:24
А мне заявления Владимира Владимировича напомнил старый анекдот...Чукча, охранявший колхозное стадо, пропил трех оленей геологам.
И для отчета стал писать председателю колхоза объяснительную записку:"В результате вероломного нападения волков, хищниками было сожрано три оленя..." Потом увидев,что у геологов еще осталась водка, дописал:"..и судя по всему намереваются сожрать еще два."
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(без названия)
стоик710 написал 11.04.2017 18:14
Московские сионисты еще делают ставку на Асада, как последнюю надежду продления агонии Израиля?
Американские сионисты по-умнее - хотят найти новую марионетку?
Европейские сионисты готовят место под новый Израиль на землях Украины?
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