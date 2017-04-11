Трамп санкционировал вступление Черногории в НАТО

Президент США Дональд Трамп подписал протокол о принятии Черногории в НАТО и уведомил об этом Сенат, сообщает агентство Reuters. Таким образом США стала 25-й страной, ратифицировавшей протокол.

В заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера отмечается, что «США будут работать над дальнейшим укреплением наших уже крепких отношений с Черногорией и с нетерпением ожидают момента, когда смогут официально приветствовать эту страну в качестве 29-го члена альянса».

Напомним, американский сенат ратифицировал договор о вступлении Черногории в Североатлантический альянс 29 марта. За это решение было отдано подавляющее большинство голосов: 86 «за» и только два «против». Черногория станет 29-м членом альянса после того как протокол будет ратифицирован всеми 28-ю членами НАТО и самой Черногорией.