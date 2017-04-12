Время первых прошло

Мы первыми смогли любоваться нашей планетой из космоса, первыми увидели снимки обратной стороны Луны. Возможно, первыми узнаем об успешной высадке американцев на Марсе если в этот момент наша планета повернется к нему нужной стороной.

12 апреля 1961 г. совершён первый полёт человека в космос. На корабле «Восток-1» советский космонавт Юрий Гагарин поднялся в космическое пространство, менее чем за два часа облетел планету и вернулся на Землю. Это достижение стало победой в гонке двух сверхдержав Советского Союза и Америки. Не первой и не последней, очередной.

4 октября 1957 г. СССР произвел запуск первого в мире искусственного спутника Земли. 3 ноября второго, выведшего в космос живое существо собаку Лайку. В 1959г. станция «Луна-1» стала первым в мире искусственным спутником Солнца, «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны, а «Луна-3» сфотографировала невидимую с Земли сторону Луны. В следующем году Белка и Стрелка стали самыми известными собаками в мире, благополучно слетав в космос и благополучно вернувшись на Землю.

В 1965 г. Алексей Леонов впервые в мире вышел в открытый космос. Этот подвиг красочно показан в фильме «Время первых», который недавно вышел в широкий прокат, усердно разрекламированный центральными телеканалами. У обывателя должен создаться прочный ассоциативный ряд нынешняя Россия преемница СССР и, соответственно, полноправная наследница былых побед. А раз так, то и нынешняя власть имеет полное право гордиться победами своих предшественников, незатейливо примеряя себе их лавры и купаясь в лучах былой славы.

За очередным всплеском патриотизма становятся не так заметны сегодняшние провалы в освоении космоса.

Хотя достижения есть. Например, открыты новые «черные дыры». В них исчезли миллиарды, выделенные на строительство космодрома «Восточный». Масштабы хищений на космическом объекте также космические, потому неудачи закономерны, а не случайны.

Первый запуск ракеты с нового российского космодрома, который планировалось произвести в присутствии президента России Владимира Путина, оказался сорван. Он сказал: «Поехали!», он взмахнул рукой… А ракета не полетела из-за технических неполадок. Очередной конфуз. В добавок к самой большой группировке спутников «Глонасс» на дне Тихого океана, а также «Фобос-Грунту», так и не сумевшему преодолеть земное притяжение и вместо спутника Марса вновь оказаться в земном грунте.

В последнее время космическую отрасль России преследуют неудачи. Наиболее насыщенным на них оказался 2015 год. В апреле корабль «Прогресс», который должен был доставить груз на МКС, сгорел в атмосфере. В мае последовал провальный старт «Протона» с мексиканским телекоммуникационным спутником. На орбите перестали функционировать спутники российского производства: EgyptSat 2 и AMOS 5. В начале декабря при запуске был утрачен спутник «Канопус-СТ».

В конце 2016 г. потерпел аварию корабль «Прогресс», который должен был доставить уникальные грузы на МКС, включая новогодние подарки.

От еще больших скандалов спасает малонаселенность российской территории. Наши аварийные ракеты удачно падают мимо населенных пунктов, хотя ряд жителей Алтая и Тувы уже находят их обломки в своих огородах.

«Роскосмос» гордится тем, что американцы не могут обойтись без его ракетных двигателей РД-180. Однако эти двигатели из того же далекого советского прошлого, как и нынешние «Союзы» и «Протоны». Вот только нынешняя их сборка оставляет желать лучшего.

Мы отстаем в космической гонке с космической скоростью. Россия безоговорочно проиграла в создании сверхтяжелого ракетоносителя с грузоподъемностью 100 тонн, который должен обеспечить полет к Марсу. Американский Space Launch System вот-вот полетит, а полет нашей тяжелой версии «Ангары» - А7 грузоподъемностью 35 т отложен на неопределенный срок.

В Америке, с которой по силам было тягаться Советскому Союзу, в космос уже полетели «частники». Вот с ними и предстоит конкурировать нынешней России, и не факт, учитывая наши последние успехи, что мы выиграем.

Впрочем, за этой ситуацией американцы будут наблюдать с Марса.