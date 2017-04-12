За "самого могущественного" взялись всерьез

Ситуация для Владимира Путина ухудшается буквально с каждым часом. В Вашингтоне взялись за него всерьез. В сущности, то был вопрос лишь времени. Удар по самому слабому месту РФ напрашивался сам собой – удар по финансам. Нет, это не только «кубышки» высших иерархов РФ на Западе. Это – еще и насквозь зависимая от того же Запада, созданная при Ельцине, кредитно-финансовая система «энергетической свехдержавы».

По мнению Максима Калашникова, вопрос будет поставлен Тиллерсоном так: либо Путин с позором убирается из Сирии, либо США вводят запрет на любые операции любых (а не только американских) финспекулянтов с государственными облигациями РФ. После чего спекулятивные, горячие деньги рванут прочь из РФ, лихорадочно конвертируя рубли в доллары и обрушивая курс «деревянного». В дополнение к этому Вашингтон наложит лапу на финансы расейской «элиты» в оффшорах. Ибо «банковская система» РФ настолько ублюдочна и зависима, что «круговорот» денег идет именно через оффшоры. Ну, а угроза конфискации материальных активов «элиты» станет логическим завершением санкций подобного рода.

Тут, знаете ли, наклепанное за последние десять лет оружие РФ окажется бессильным. Бомонд-то расейский за все эти годы ни воровать не перестал, ни гнать награбленное на Запад. Он не создал полноценной, суверенной банковской системы. Когда в 2014-м санкции Запада отрезали предприятия РФ от длинных и дешевых кредитов западных банков, оказалось, что «великие российские банкиры» заместить их не могут. Нет тех денежек-то, и малы размеры ссуд, и сроки их коротки, и проценты по ним – грабительские. Активы банковской системы КНР – 33 трлн. долларов, американских банков – более 15 трлн., а все активы банков РФ – 1,3 трлн. Что называется, с гулькин нос.

Раньше надо было вычищать из руководства экономикой сислибов и создавать Госбанк РФ вкупе с набором сильных промышленных банков, обладающих активами в 5-6 триллионов долларов, способных использовать механизмы рублевой эмиссии для долгого кредитования русских корпораций.

А теперь уже поздно.

***

За путинскую команду взялись крепко. Бьют больно, в челюсть, прижав к стенке в подворотне. Как считает Игорь Стрелков, Сирия – лишь начало. Сперва из нее потребуют убраться, а потом речь пойдет уже о Крыме и Донбассе.

Грозящие финансовые санкции Вашингтона (см. законопроект Александра Муни в Конгрессе США) полностью перекрывают внешнее финансирование нефтегазового комплекса РФ и приток в него современных технологий. Своего источника кредита так называемые «чекисты» (в отличие от вождей СССР) так и не выстроили. Баклуши били и развлекались с 2000 года. И если СССР развивал свои технологии для топливно-энергетического комплекса, имел свои нефтесервисные структуры, то расейские власти сперва при Ельцине, а затем и при Путине с прикладной наукой в этой сфере покончили. Вы не знали, что затраты «Газпрома» на футбол гораздо больше, чем ассигнования на его научно-техническую программу? Ну, вот и пришла расплата.

Гром над шайкой рвачей и глупцов вот-вот грянет. Трамп жалеть вас не будет, убогие. Мы, граждане верховники, много лет вам говорили о необходимости заниматься индустриализацией, налогами, новой кредитно-финансовой системой. Вы занимались лыжами, яхтами, ныряниями за амфорами, полетами со стерхами. Теперь пеняйте на себя.