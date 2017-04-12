Приговор приведен в исполнение без суда и даже следствия?

Британский постпред в Совбезе ООН Мэттью Райкрофт в своем Twitter сообщил: «Вместе с США и Францией Соединенное Королевство распространило переработанный проект резолюции по Сирии, осуждающий химическую атаку и требующий полного сотрудничества в расследовании».

Упс!

Про осуждение химической атаки все понятно, спросите Асада - он тоже осуждает. Интересней про расследование, которое, как можно понять, еще не началось, но требует полного сотрудничества.

Но ведь атака на сирийский аэродром при помощи 59 американских ракет "Томагавк" уже была 7 числа, не так ли? То есть это было именно возмездие за химическую атаку в провинции Идлиб, вроде бы все так поняли? Ну там убили несколько сирийских военнных, еще столько же мирных крестьян, развалили два ангара и склад, что-то там сгорело. Возмездие.

А теперь выясняется - приговор приведен в исполнение, а еще не было не только суда, но и расследования даже?

Ну тут особо умным и быть не надо - 4 апреля случилась химическая атака в провинции Идлиб, а уже рано утром 7-го разбомбили. Какое там может быть расследование?

Но тогда что дальше? Во всех законодательствах цивилизованных стран, включая сюда даже американское, преступление и наказание не только связаны между собой некоторой последовательностью - сначала преступление, а потом наказание (а никак не наоборот), но еще и утверждается, что два раза за одно и то же прегрешение не наказывают. "Наказывать два раза уставы не велят!" - это пел Высоцкий про совсем сталинское время, но и тогда два раза не наказывали.

То есть что собирается расследовать Совбез ООН, если наказание уже было, и приговор приведен в исполнение военно-морскими силами США? А ну как в результате расследования окажется, что Асад и не виноват вовсе?

И такое, кстати, уже было не так давно: поводом к вторжению в Ирак послужили как раз заявления американской разведки о наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения. Вторглись, разнесли все в пух и прах, Саддама повесили. После чего выяснилось, что оружия массового поражения в Ираке не было... Ошибочка вышла. Насколько известно, никто наказания за ошибку не понес.

О чем в этой ситуации должен думать однопартиец Саддама Хусейна по партии "Баас" Башар Асад?

Конечно, знатоки международного права могут резонно ответить, что ракетный удар по иракскому аэродрому был вовсе никаким не возмездием, что расследование, суд и приговор Асаду еще впереди. Но тогда что это было? Если не наказание? Тогда получается, что это был немотивированный акт агрессии против суверенной Сирии, члена ООН с законным международно признанным правительством, осуществленный в интересах Исламского государства...

Совсем некрасиво получается. Либо наказание без преступления, признанного хоть каким-нибудь законным судом - либо удар в спину стране, ведущей войну с извергами рода человеческого... По существу, мало чем отличается от приказа Трумэна о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Но там хотя бы был ярко выраженный несомненный враг, пусть и в лице мирных японских детей и женщин. А тут, да еще как утверждают, под нажимом дочери президента Иванки Трамп (интересно, у нас тоже государственные решения принимаются под влиянием домочадцев первого лица?), руководствуясь сугубо эмоциональными порывами, ударили главным калибром двух эсминцев УРО (в случае наличия ядерных боеголовок - 60 "хиросим") буквально куда попало. Попало скверно, с жертвами среди мирного населения.

Нескромный вопрос - что надо расследовать? Только ли химическую атаку в Идлибе или еще и удар "томагавками", кстати, даже без уведомления Конгресса, то есть вопреки американским же законам?

А что они завтра захотят расхреначить на семейном совете? Нет, я не поддерживаю ни Путина, ни тем более Асада, мне они оба весьма неприятны. Я просто очкую...

У них ведь там боеголовок как у дурака махорки.