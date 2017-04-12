А не пора ли разрешить стрелять по женщинам и толпе самим депутатам Государственной Думы?

Эпоха хвалёной стабильности завершается невиданным расширением прав сотрудников силовых структур в вопросах применения насилия и оружия в отношении мирных граждан.Депутаты из "Единой России" Пискарев и Валеев внесли законопроект, позволяющий полицейским стрелять на поражение в женщин, а также стрелять в толпе для отражения вооруженного группового нападения на здания органов государственной власти. Недавно такое право получили сотрудники ФСБ и Росгвардии, и тогда нововведение вызвало большой общественный резонанс. Учитывая, что первых примерно около 100 тыс. человек (данные не афишируются, точное число неизвестно), вторых 350 тыс., в МВД работает около 1 млн. сотрудников, и в процентном соотношении это раза в два выше, чем в эпоху сталинских репрессий, притом численность населения новой России неуклонно сокращалась и без отстрела четверть века, то взятыми темпами вскоре каждый десятый совершеннолетний житель страны получит право в кого-нибудь стрелять.

Судя по тому, как Рунет гудит от очередной шальной новости из нутра российского "не места для дискуссий", от идеи "единороссов" мало кто почувствовал себя в большей безопасности. Складывается впечатление, что подобные инициативы рождаются страхом одной-единственной группы граждан, как раз обитающих (практически на бессменной основе) в зданиях органов государственной власти и особенно в Государственной Думе. Так уж наделили бы себя правом стрелять в женщин "без видимых признаков беременности" (видимо, данная оговорка должна подчеркнуть в депутатах остатки человеческого) и в толпе, если в ней вдруг кто-нибудь окажется вооружён. Возьмут, к примеру, обнищавшие в кризис пролетарии подзабытые от счастья потребительского общества булыжники, замахнутся на "слуг народа", а те раз - и откроют пальбу. Разве не гуманно? Было бы хуже, если бы эти депутаты предложили сбрасывать на бастующих мятежников авиабомбы, применять по отношению к женщинам и толпе химическое или ядерное оружие.

Ну и что, рассуждают сторонники "партии власти", если потенциальный террорист таковым не окажется, если полицейский разок-другой промахнётся и пристрелит случайного человека, чью-то мать, жену, дочь. Главное, чиновники, без устали заботящиеся о благе своего народа, получат дополнительную уверенность в безопасности для продолжения великих государственных дел, за которые их пуще себя любит отечественный избиратель. Но могут ли они до конца положиться на полицейских? Те ведь тоже из народа вышли, умеют отличать белое от чёрного, имеют семьи, друзей, понятия о чести, справедливости и нравственности. Сколько в истории случаев, когда в самый неподходящий момент те, кому отводилась роль палачей, вдруг исполняли её спустя рукава или вовсе отказывались её исполнять? Потому страх за прочность своего положения депутаты, которые оказались в парламенте с лозунгами, далеко не совпадающими с теперешними инициативами, будут испытывать и дальше. Так что им срочно нужно вооружаться самим и упражняться в тире. Депутаты ГосДумы, наделившие себя правом стрелять по народу для защиты государственных зданий - вполне (и увы) пока логичный финал развития постсоветского парламентаризма.

Конечно, то мрачная ирония. Но возникает вопрос, а много ли известно случаев, когда теракты в России не были предотвращены по причине отсутствия предлагаемой Пискаревым и Валеевым нормы законодательства? Когда это и где пресечь террористический акт помешала именно толпа или женщина? Насколько вообще уместна и своевременна подобная идея, вызывающая отторжение значительной части общества, именно сейчас, в условиях обострившихся противоречий между властью и оппозицией? Конечно, общество ждёт от государства защиты. В Швеции и Франции, где террористы давили прохожих грузовиками, тоже ждут. Однако можно ли представить европейских парламентариев, которые бы выступили с инициативой разрешить полиции давить полицейскими машинами собственных граждан, если они окажутся у них на пути, под предлогом избежания больших жертв? Это как же нужно ненавидеть свой собственный народ, чтобы спасать его подобным образом?

Депутаты "Единой России", как можно наблюдать в нынешнюю весну, сделали всё, чтобы люди имели возможность собираться толпой, митинговать только по разнарядке. Даже малочисленные антикоррупционные митинги не санкционируются, разгоняются, их участники задерживаются. Толпу-то мы видим лишь на акциях, что устраивает сама власть. Получается, стрелять будут по своим преданным сторонникам? Или всё-таки правы те, кто видит в истерическом законотворчестве "думцев" страх перед ситуацией, которая пока выглядит абсолютно нереальной - митинги протеста начнут набирать обороты, и на улицы выйдут сотни тысяч россиян? Какой же подлый мотив, предельное моральное уродство, чтобы запугиванием несогласных с политикой социальной несправедливости защищать свои виллы, доллары, свои привилегии, синекуры, кормушки, корыта... Предложения довести государственное насилие до уровня деспотий и тираний - это ли не экстремизм, это ли не крайние взгляды?