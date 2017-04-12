Усманов объяснил ситуацию с передачей усадьбы фонду "Соцгоспроект"

Миллиардер Алишер Усманов утверждает, что договор фигурирующий в фильме Алексея Навального о главе правительства Дмитрии Медведеве был частью сделки по другому земельному участку. По словам Усманова, изначально он купил этот участок для своей сестры, но она не захотела там жить. Тогда он передал данный участок фонду "Соцгоспроект" Ильи Елисеева, а взамен получил другой, рядом с собственным участком. "Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок - 12 га - на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом… Фонд уступил мне огромный участок (12 га на Рублевке) по номинальной цене, а я передал в "Соцгоспроект" участок и дом сестры и достроил его, как и обещал. 12 га на Рублевке на берегу Москвы-реки стоят примерно 50 миллионов долларов. Переданный мною участок в 4 га стоит около 15-20 млн долларов, и дом - еще 30 миллионов долларов. Так что баланс примерно 50 на 50", - рассказал Усманов газете "Ведомости".

Миллиардер также посоветовал Навальному обратиться к официальным лицам, владеющим документами и полной информацией. "Если бы Навальный спросил у официальных лиц, представляющих интересы моих компаний, получил бы внятный ответ и ничего не нужно было бы выдумывать. Разъяснили бы, что интересующий его договор был частью сделки, касающейся другого участка фонда под руководством господина Елисеева", - отметил Усманов.

Напомним, 2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором описывается система фондов и некоммерческих организаций, управляемых людьми, как утверждается в материале, близкими к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Крупнейшим из российских предпринимателей, упомянутых в этой связи Алексеем Навальным, является Алишер Усманов. По версии Навального, Усманов безвозмездно передал фонду «Соцгоспроект» несколько участков земли в районе Рублево-Успенского шоссе и зданий на них общей стоимостью в 5 миллиардов рублей. Этот фонд в расследовании Навального упоминается как одна из структур, контролируемых людьми, близкими к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Накануне, Алишер Усманов заявил о намерении подать в суд на Навального за клевету, содержащуюся в его фильме о Дмитрии Медведеве. "Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы", - заявил Усманов.