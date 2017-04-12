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Московский листок

Минздрав предлагает лишить безработных и самозанятых россиян полисов ОМС

Опубликовано 12.04.2017 в разделе комментариев 1

Минздрав предлагает лишить безработных и самозанятых россиян полисов ОМС

Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предлагают лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов обязательного медицинского страхования, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад Минздрава. Представители министерства отметили, что поправки касаются тех, за кого работодатель не платит страховых взносов. ОМС будет признан недействительным у безработных и самозанятых, за исключением детей, пенсионеров, зарегистрированных безработных и студентов, за которых взносы платят субъекты России. Таким категориям граждан будет полагаться только скорая помощь. Сейчас в ОМС застрахованы 146,5 млн человек. Из них, по различным экспертным оценкам, не платят взносы в социальные фонды порядка 8–12 млн граждан, сказали в Минздраве.

В ведомстве также уточнили, что подготовка соответствующего документа ведется с учетом предложений ФОМС, Счетной палаты, Совета Федерации России и Государственной думы.

"Предложенные законопроектом новеллы будут способствовать снижению нагрузки на бюджеты субъектов Федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения", - отметили в Минздраве.

В Госдуме журналистам заявили, что не поддерживают эту инициативу так как она противоречит ст. 41 Конституции РФ об охране здоровья и праве на медицинскую помощь.

Эксперты в сфере здравоохранения считают, что поправки приведут лишь к дополнительной финансовой нагрузке на государство.

"Человека, которому можно было бы помочь сравнительно дешево на амбулаторном этапе, будут спасать экстренно в стационарах, делать дорогие операции, реанимации и так далее. В худшем случае человек станет инвалидом, за которого государство будет платить втридорога, вместо того чтобы его сразу пролечить, и он бы еще и работал при этом, — пояснил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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как бы все логично...
kerg написал 12.04.2017 09:09
путинсих олигархов освободить от уплаты налогов а россиян от бесплатного медицинского обслуживания
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