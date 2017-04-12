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Московский листок

Стачка дальнобойщиков привела к дефициту товаров и скачку цен в регионах

Опубликовано 12.04.2017 в разделе комментариев 3

Стачка дальнобойщиков привела к дефициту товаров и скачку цен в регионах

Специалисты Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) "Общественный контроль" за месяц зарегистрировали 116 обращений из 34 регионов, в которых граждане сообщают о фактах заметного снижения ассортимента продуктов питания в розничных магазинах и о росте цен на отдельные товары, сообщает газета "Коммерсант". В ОЗПП объясняют сложившуюся ситуацию продолжающейся третью неделю всероссийской стачкой дальнобойщиков, протестующих против введения системы "Платон".

Крупные ритейлеры, включая "Дикси", Auchan и "Лента", заверяют, что не испытывают проблем с поставками. Глава ОЗПП Михаил Анашаков пояснил, что проблемы с подвозом продовольствия возникают в первую очередь у небольших несетевых магазинов в малых населенных пунктах. Сложности со снабжением небольших магазинов подтверждает глава Коалиции владельцев малых торговых форматов и киосков Владлен Максимов.

Самая сложная ситуация сложилась сейчас в Дагестане, Коми, Бурятии, Иркутской, Ленинградской, Мурманской областях и еще 12 регионах. Так дагестанский завод минеральных вод "Рычал-Су" уже предупредил контрагентов о невозможности вывезти с предприятия готовую продукцию из-за полной остановки движения автомобилей грузоподъемностью более трех тонн.

Именно в Дагестане самая сложная ситуация, рассказал собеседник издания из числа производителей продуктов: "Там практически полностью остановлено движение большегрузов и налажена доставка товаров через кордон только в сопровождении машин со спецсигналами, машины едут, но по повышенному тарифу".

По информации другого собеседника из числа производителей продуктов, в Манасе, куда переместились бастующие водители, въезд заблокировали, по предварительным данным, от 1 тыс. до 1,5 тыс. большегрузов. "Туда брошены войска Росгвардии, силы полиции и ОМОНа, они следят за порядком", - отметил он.

Издание отмечает, что Общество защиты прав потребителей накануне обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить "надвигающийся кризис снабжения продуктами и товарами первой необходимости".

Напомним, в конце марта 2017 года водители большегрузного транспорта провели акции по всей стране с требованием отменить систему "Платон", транспортный налог, а также пересмотреть всю систему грузоперевозок в России. С 15 апреля тариф за проезд фур по федеральным трассам должен был увеличиться в два раза — с 1,53 руб. до 3,06 руб. за 1 км. После встречи Дмитрия Медведева с автоперевозчиками накануне всероссийской забастовки тариф был повышен лишь на четверть. Но активистов такая мера не убедила прекратить протесты.

 



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
А куда вдруг пропали автомобили грузоподъемностью от 3 до 12 тонн?
Хреновод написал 12.04.2017 10:48
Или на их водителей, заклеймив как ''штрейкбрехеров'' давят бунтующие буржуи - владельцы большегрузов, препятствуя работе?
Кстати, в небольшие несетевые магазины продукты обычно привозятся на ''Газелях'' (г/п 1,5т) напрямую из какой-нибудь Чернышихи и прочей подобной глухомани.
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(без названия)
йй-55-йй написал 12.04.2017 10:04
"сложная ситуация сложилась сейчас в Дагестане, Коми, Бурятии, Иркутской, Ленинградской, Мурманской областях и еще 12 регионах" - а на путенских говноСМИ ни слова, на путенских говноСМИ пропагандоны волнуются за Украину, Сирию и Трампа. Правда, сегодня на жидо-пропагандонском радио "вести фм" жыдок Шапиро (так называемый "журналист Соловьев") полчаса мастурбировал языком про полезность "Платона" и врагов-дальнобойщиков, но здесь нужно понимать, что Шапире его хозяева часто поручают озвучивать то, о чем молчат все остальные говноСМИ. Так вот, о дальнобойщиках... плоховато рассасывается их акция? Впрочем, "проблемы с подвозом продовольствия возникают в первую очередь у небольших несетевых магазинов в малых населенных пунктах", то есть на питании ни Плешивого, ни Жалкого, ни петушка Усманова, живущего в Швейцарии, эти проблемы никак не влияют.
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А вы думаете Роттенберги не голодают?!
31241241241 написал 12.04.2017 09:46
А вы думаете дочкам Путина легко?!
Каждый должен затянуть потуже пояс ради Крыма и величиЯ России!
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