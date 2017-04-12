Стачка дальнобойщиков привела к дефициту товаров и скачку цен в регионах

Специалисты Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) "Общественный контроль" за месяц зарегистрировали 116 обращений из 34 регионов, в которых граждане сообщают о фактах заметного снижения ассортимента продуктов питания в розничных магазинах и о росте цен на отдельные товары, сообщает газета "Коммерсант". В ОЗПП объясняют сложившуюся ситуацию продолжающейся третью неделю всероссийской стачкой дальнобойщиков, протестующих против введения системы "Платон".
Крупные ритейлеры, включая "Дикси", Auchan и "Лента", заверяют, что не испытывают проблем с поставками. Глава ОЗПП Михаил Анашаков пояснил, что проблемы с подвозом продовольствия возникают в первую очередь у небольших несетевых магазинов в малых населенных пунктах. Сложности со снабжением небольших магазинов подтверждает глава Коалиции владельцев малых торговых форматов и киосков Владлен Максимов.
Самая сложная ситуация сложилась сейчас в Дагестане, Коми, Бурятии, Иркутской, Ленинградской, Мурманской областях и еще 12 регионах. Так дагестанский завод минеральных вод "Рычал-Су" уже предупредил контрагентов о невозможности вывезти с предприятия готовую продукцию из-за полной остановки движения автомобилей грузоподъемностью более трех тонн.
Именно в Дагестане самая сложная ситуация, рассказал собеседник издания из числа производителей продуктов: "Там практически полностью остановлено движение большегрузов и налажена доставка товаров через кордон только в сопровождении машин со спецсигналами, машины едут, но по повышенному тарифу".
По информации другого собеседника из числа производителей продуктов, в Манасе, куда переместились бастующие водители, въезд заблокировали, по предварительным данным, от 1 тыс. до 1,5 тыс. большегрузов. "Туда брошены войска Росгвардии, силы полиции и ОМОНа, они следят за порядком", - отметил он.
Издание отмечает, что Общество защиты прав потребителей накануне обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить "надвигающийся кризис снабжения продуктами и товарами первой необходимости".
Напомним, в конце марта 2017 года водители большегрузного транспорта провели акции по всей стране с требованием отменить систему "Платон", транспортный налог, а также пересмотреть всю систему грузоперевозок в России. С 15 апреля тариф за проезд фур по федеральным трассам должен был увеличиться в два раза — с 1,53 руб. до 3,06 руб. за 1 км. После встречи Дмитрия Медведева с автоперевозчиками накануне всероссийской забастовки тариф был повышен лишь на четверть. Но активистов такая мера не убедила прекратить протесты.
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Хреновод написал 12.04.2017 10:48
Кстати, в небольшие несетевые магазины продукты обычно привозятся на ''Газелях'' (г/п 1,5т) напрямую из какой-нибудь Чернышихи и прочей подобной глухомани.
йй-55-йй написал 12.04.2017 10:04
31241241241 написал 12.04.2017 09:46
Каждый должен затянуть потуже пояс ради Крыма и величиЯ России!