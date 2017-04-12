Бывший финансист РСК "МиГ" Сергей Мамаев арестован по делу о хищении

Басманный суд Москвы подтвердил арест бывшего замгендиректора по финансам и экономике Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Сергея Мамаева по делу о хищения ее имущества на 200 млн рублей, которое было возбужденно в отношении топ-менеджера "Роскосмоса" Владимира Евдокимова, позднее найденного мертвым в СИЗО.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы от 5 апреля в отношении Мамаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая", - цитирует агентство Интерфакс пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

По ее словам, Мамаеву инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц.

По данным газеты "Коммерсант" В 2007–2009 годах Евдокимов занимавший на тот момент пост заместителя директора департамента Объединенной авиастроительной корпорации, вместе с сообщниками продал через одну из своих компаний хранившееся на складах МиГа вертолетное оборудование, похитив порядка 400 млн руб. При этом защита обвиняемых утверждает, что все запчасти и агрегаты компания господина Евдокимова получила в рамках взаимозачета по долгу и его стоимость не превышала 30 млн руб. Господин Мамаев, ставший новым фигурантом расследования, как раз проводил оценку стоимости оборудования, которая вызвала вопросы у следствия.

Издание отмечает, что следователь ГСУ СКР несколько раз вызывал Мамаева на допросы в качестве свидетеля. А 4 апреля после очередного следственного действия господину Мамаеву было объявлено, что он задержан в качестве подозреваемого в хищениях в особо крупном размере, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК).