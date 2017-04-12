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Московский листок

Большинство россиян предпочитает быть вне политики и избегать контактов с властью

Опубликовано 12.04.2017 в разделе комментариев 1

Большинство россиян предпочитает быть вне политики и избегать контактов с властью

Россияне предпочитают решать свои проблемы не прибегая к помощи властей не хотят участвовать и в политической жизни страны, утверждают социологи "Левада-центра".

Согласно результатам апрельского опроса, 61% россиян стараются полагаться только на себя и избегают контакта с властью в решении тех или иных задач. Еще 25% опрошенных признались в "зависимости от власти", а каждый десятый (9%) респондент отметил, что добиваются от нее того, что нужно.

Социологи отмечают, что подавляющее большинство (80%) россиян не хотят быть вовлеченными в политику (71% в 2015 г.). При этом 30% из них считает, что «политика - не для рядовых граждан, политикой занимаются власти», еще 26% ссылаются на то, что ничего не понимают в политике или слишком заняты повседневными делами (25%). Кроме того, 23% опрошенных заявили, что «все равно ничего изменить нельзя», а 15% назвали политику «грязным делом».

Опрос «Левада-центра» был проведен 31 марта–3 апреля среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик714 написал 12.04.2017 11:02
А где же 146 % рейтинга?
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