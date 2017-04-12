Минздрав: средняя зарплата российского врача превысила 50 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата российских врачей в 2016 году выросла на 6% по сравнению с 2015 годом и составила 50,7 тыс. рублей, сообщает RNS со ссылкой на доклад Минздрава. "В 2016 году среднемесячная заработная плата медицинских работников по сравнению с 2015 годом увеличилась у врачей на 5,9% (50 667 рублей)», - отмечается в документе.

Согласно данным министерства, зарплата среднего медицинского персонала выросла на 4,4% — до 28 174 рублей, у младшего медицинского персонала заработная плата выросла на 9,6% — до 18 436 рублей.

Отметим, что данные Минздрава практически совпадают с подсчетами Росстата, согласно которым средняя зарплата медицинских работников за девять месяцев минувшего года составила 49 тысяч рублей. По подсчетам Академии труда и социальных отношений она составила порядка 25 тысяч рублей. Между тем, проведенный ОТР опрос показал совсем другие цифры.

«Мы, как всегда, попросили зрителей-медиков написать нам их данные по зарплате. За неделю пришло 5 тысяч SMS-сообщений и писем. Средняя зарплата получилась еще меньше - 19 тысяч рублей», - сообщает издание.

Наиболее высокие показатели зафиксированы в Москве (43000 руб.), Саратовской области (43263), Санкт-Петербурге (23000 руб.), Ханты-Мансийском АО (32 500 руб.), Мурманской области (23500 руб.).

Самые маленькие зарплаты оказались у врачей в Кабардино-Балкарии (8150 руб.), Республики Мордовия (8 500 руб.), Ульяновской области (8 950 руб.), Владимирской области (8 700 руб.), Адыгеи (8 900 рублей), Томской области (9 450 рублей).