День космонавтики Москва отметит в Твиттере, а провинция просто помашет, глядя в небо...

Просто поинтересовался по новостям, что там у нас запланировано на 12 апреля. Нашел. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников (помните такого?) открыл очередное заседание столичного парламента со слов поздравления с Днем космонавтики: «Поздравляю всех с Днем космонавтики, это наш российский праздник. Если бы не Россия, неизвестно, что было бы в космосе». Ну и написал на своей странице в Twitter: «Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету». Юрий Гагарин. Сегодня - День космонавтики. С праздником, друзья!»

Всё.

Ну еще по провинции что-то такое, столь же значительное. В Сочи, Оренбурге, Орске и Пензе состоится "Космический забег", участники которого преодолеют дистанцию в 1957 метров, символизирующую год старта первого искусственного спутника Земли. На родине Германа Титова (все помнят, кто такой?) - в Косихинском районе Алтайского края, всех желающих угостят космическими деликатесами - супами, соками, творогом и даже борщом в тюбиках. Школьники из Смоленской, Московской и Тверской областей примут участие в квест-игре "Гагаринские старты", которая включает игры 30-40-х годов XX века, то есть того времени, на которое пришлось детство Гагарина - чиж, городки и другие. В Иркутске в День космонавтики пройдет "Космический флешмоб": его участники должны будут помахать, глядя в небо...

Теперь уже точно всё. Помахать, глядя в небо - это очень точно. Просто не в бровь, а в глаз. Больше наследникам Гагарина и Королева ничего не остается.

Ну вот разве что Пермь впервые присоединится к международной акции Yuri's Night, но "юрины ночи" не мы придумали, это другие народы отмечают подвиг Гагарина таким образом, а мы присоединяемся... Я так понимаю, в рамках процесса декоммунизации, не как на Украине, с гиканьем и воплями Видоплясова, а по-тихому, но уверенно и методично.

Вот уже в словах официальных лиц, оказывается, Россия проложила дорогу в космос... Как не вспомнить антисоветский стишок того времени?

Как прекрасно, что Гагарин

Не еврей и не татарин,

Не киргиз и не узбек,

А наш советский человек!

Как-то не принято стало говорить сейчас, что это Советский союз, трижды проклятый СССР проложил человечеству дорогу в космос, а вовсе не Путинская Россия с надувными ракетами и такими же рейтингами. Что это Брежнев провожал Гагарина в его первый полет, что взлетал он с полигона № 5 Министерства обороны СССР (Байконура) в Казахстане, что в создании ракетно-космической техники принимал участие весь советский народ... Это теперь практически табу. Поэтому выслужившийся "путинский хунвэйбин" даже не произносит запретное слово СССР.

Да и вообще, "не такой" какой-то праздник. И день, в общем, рабочий. Чего там особо отмечать-то? Вот и нечего...

Пройдет время, и среди аборигенов, населяющих медвежьи уголки Восточно-европейской низменности, сохранится легенда про огненные сани, на которых богатырь Илья Муромец Гагарин летал на солнце, чтобы добыть золота для короны великому князю Владимиру Святому, получившему с той поры прозвище "Ясное солнышко".

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМА.мск