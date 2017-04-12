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Московский листок

День космонавтики Москва отметит в Твиттере, а провинция просто помашет, глядя в небо...

Опубликовано 12.04.2017 в разделе комментариев 3

ссср космос гагарин
День космонавтики Москва отметит в Твиттере, а провинция просто помашет, глядя в небо...

Просто поинтересовался по новостям, что там у нас запланировано на 12 апреля. Нашел. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников (помните такого?) открыл очередное заседание столичного парламента со слов поздравления с Днем космонавтики: «Поздравляю всех с Днем космонавтики, это наш российский праздник. Если бы не Россия, неизвестно, что было бы в космосе». Ну и написал на своей странице в Twitter: «Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету». Юрий Гагарин. Сегодня - День космонавтики. С праздником, друзья!»

Всё.

Ну еще по провинции что-то такое, столь же значительное. В Сочи, Оренбурге, Орске и Пензе состоится "Космический забег", участники которого преодолеют дистанцию в 1957 метров, символизирующую год старта первого искусственного спутника Земли. На родине Германа Титова (все помнят, кто такой?) - в Косихинском районе Алтайского края, всех желающих угостят космическими деликатесами - супами, соками, творогом и даже борщом в тюбиках. Школьники из Смоленской, Московской и Тверской областей примут участие в квест-игре "Гагаринские старты", которая включает игры 30-40-х годов XX века, то есть того времени, на которое пришлось детство Гагарина - чиж, городки и другие. В Иркутске в День космонавтики пройдет "Космический флешмоб": его участники должны будут помахать, глядя в небо...

Теперь уже точно всё. Помахать, глядя в небо - это очень точно. Просто не в бровь, а в глаз. Больше наследникам Гагарина и Королева ничего не остается. 

Ну вот разве что Пермь впервые присоединится к международной акции Yuri's Night, но "юрины ночи" не мы придумали, это другие народы отмечают подвиг Гагарина таким образом, а мы присоединяемся... Я так понимаю, в рамках процесса декоммунизации, не как на Украине, с гиканьем и воплями Видоплясова, а по-тихому, но уверенно и методично.

Вот уже в словах официальных лиц, оказывается, Россия проложила дорогу в космос... Как не вспомнить антисоветский стишок того времени?

Как прекрасно, что Гагарин

Не еврей и не татарин,

Не киргиз и не узбек, 

А наш советский человек!

Как-то не принято стало говорить сейчас, что это Советский союз, трижды проклятый СССР проложил человечеству дорогу в космос, а вовсе не Путинская Россия с надувными ракетами и такими же рейтингами. Что это Брежнев провожал Гагарина в его первый полет, что взлетал он с полигона № 5 Министерства обороны СССР (Байконура) в Казахстане, что в создании ракетно-космической техники принимал участие весь советский народ... Это теперь практически табу. Поэтому выслужившийся "путинский хунвэйбин" даже не произносит запретное слово СССР.

Да и вообще, "не такой" какой-то праздник. И день, в общем, рабочий. Чего там особо отмечать-то? Вот и нечего...

Пройдет время, и среди аборигенов, населяющих медвежьи уголки Восточно-европейской низменности, сохранится легенда про огненные сани, на которых богатырь Илья Муромец Гагарин летал на солнце, чтобы добыть золота для короны великому князю Владимиру Святому, получившему с той поры прозвище "Ясное солнышко". 

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМА.мск



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
И где тут рос инициатива? написал 12.04.2017 12:34
Куда сегодня &#171;Роскосмос&#187; (или одна из его реинкарнаций) запускал бы &#171;Прогрессы&#187; и &#171;Союзы&#187;, если бы Boeing в 1994 году не заказал у &#171;Центра Хруничева&#187; принадлежащий НАСА первый модуль российского сегмента МКС, запущенный в 1998-м? Что было бы с &#171;Энергомашем&#187;, если бы США не заказали у России РД-180? Когда была бы запущена ракета &#171;Ангара&#187;, если бы не контракт &#171;Центра Хруничева&#187; с Южной Кореей на создание легкого носителя KSLV (Korea Space Launch Vehicle), первая ступень которого такая же, как у нового российского носителя?
Ответы на эти вопросы неутешительны для &#171;Роскосмоса&#187;
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Главное Асад
А разве России теперь нужен космос? написал 12.04.2017 12:32
Последние 20 лет роскоссмос жив только потому , что й давали заказы Штаты. Теперь лавочка закрывается. Америка отказывается от всего российского и готова полностью перейти на свои ракеты. У Штатов есть космические программы , идеи, наука, средства. У России этого нет ничего.
Прогресс не отменить. В планах космические запуски сдезать такими же как и полеты самолетов. Сел-выгрузился-полетел снова. То есть в один день. И это явно не российский стандарт. По видимому точка невозврата пройдена. Естественный отбор в современных условиях. Выживает умнейший , образованный , , , идейный.
А можна стрелять в Сирии и на Донбассе. Видим уровень.
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(без названия)
Лис написал 12.04.2017 11:31
У расистского ублюдочного "русского мира" кроме сверх-эксплуатации православных лохов больше ничего нет.Отсюда такая ненависть и зависть к достижениям Советской цивилизации.
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