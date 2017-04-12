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Московский листок

ВЦИОМ: россияне считают бедными людей с доходом ниже 15,5 тысяч рублей

Опубликовано 12.04.2017 в разделе комментариев 0

ВЦИОМ: россияне считают бедными людей с доходом ниже 15,5 тысяч рублей

Россияне назвали бедными людей с месячным доходом ниже 15 506 рублей на члена семьи, в 2015 году показатель составлял 11 173 рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Социологи отмечают, что этот показатель в Москве, Санкт-Петербурге (21 681 руб.) и в сельской местности (12 478 руб.) заметно отличается от среднего.

Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Сейчас эта группа бедных составила 35%, в том числе 6% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% - что им едва хватает денег на одежду.

Сейчас группа бедных составила 35%: 6% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% - что им едва хватает денег на одежду.

По данным ВЦИОМ, за аналогичные периоды последних пяти лет максимальным размер этой группы был в марте 2016 года (42%), минимальной - в марте 2014 года (20%).

Отметим, что по данным Росстата, 75% наемных работников предприятий и организаций находится у черты бедности. Ее основной критерий – прожиточный минимум трудоспособного населения, который в 2016 году составил 10 722 руб. в месяц. Исходя из этого почти 11% российских работников — нищие, еще 27,5% — бедные, у 37% заработок выше черты бедности, и лишь 12% можно отнести к среднему классу. Для сравнения - в 2013 г. к среднему классу относилось 15,5%.

Согласно данным НИИ статистики, в абсолютном значении к нищим относятся 3,02 млн работников корпоративного сектора, к бедным – 7,8 млн, к стандарту потребления чуть выше бедности – еще 10,51 млн человек. Заработок, обеспечивающий стандарт потребления среднего класса, – у 3,6 млн работников, и еще у 3,42 млн он выше.

 



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