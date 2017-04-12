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Московский листок

Россияне все еще считают РФ лидером в освоении космоса

Опубликовано 12.04.2017 в разделе комментариев 2

Россияне все еще считают РФ лидером в освоении космоса

Почти две трети россиян считают свою страну мировым лидером по освоению космоса, сообщает фонд "Общественное мнение" по итогам опроса, проведенного накануне Дня космонавтики, передает Интерфакс. Социологи отмечают, что за последние пять лет оценка лидерства в космонавтике у наших сограждан повысилась почти в два раза - с 33% в 2012 году до 65% в 2017.

61% опрошенных считают, что через 10 лет Россия будет также занимать лидирующие позиции в космонавтике (в 2012 году - 31%). Противоположной позиции придерживается 14% (в 2012 году - 34%).

Чуть более половины (51%) опрошенных заявили, что у страны есть значительные успехи в освоении космоса, в их числе респонденты назвали частые запуски ракет, спутников в космос (7%), исследования, программы по освоению космических пространств (6%), строительство космодрома "Восточный" (5%).

В то же время каждый пятый (20%) респондент считает, что Россия утратила лидерство в этой области, и сегодня у нее нет успехов в освоении космоса (21%).

При этом более половины опрошенных заявили, что страна должна вести космические исследования в кооперации с другими странами (58%), а не заниматься ими самостоятельно (33%).

Социологи также отмечают, что подавляющее большинство (76%) россиян никогда не хотели бы стать космонавтом, а 66% не хотят полететь в космос в качестве туриста.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Пшик написал 12.04.2017 15:24
Батуты -новое веяние в космонавтике ! Рогозин .
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по запускам спутников твердо на 3 месте после США и Китая.
kerg написал 12.04.2017 14:23
Думаю, что примерно так и в других областях космонавтики.
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