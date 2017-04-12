Навальный призвал выйти на новую акцию против коррупции в День России

Оппозиционер Алексей Навальный предложил провести новый антикоррупционный митинг 12 июня, в День России. "Впереди у нас отличный повод: 12 июня. Официальный государственный праздник и выходной день. День России. Мы же с вами боремся за лучшее будущее для России, верно? Вот давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами. У нас есть 2 месяца подготовки. Привлечём ещё больше городов, соберём ещё больше народу. Любой нормальный человек сейчас за нас. Надо просто хорошенько объяснить, что происходит", - написал политик на своем сайте.

Навальный также прокомментировал заявление миллиардера Алишера Усманова о том, что он не дарил участок на Рублёвке за 5 млрд рублей фонду из расследования о Медведеве, а обменял на другой участок.

По словам оппозиционера, "в версии Усманова есть большая проблема". "Из Росреестра за две минуты можно узнать, что никакого участка 12га на Рублевке у фонда «Соцгоспроект» не было. Усманов действительно расширил свои владения на 12га, но сделка это совершенно другая, не имеющая к фондам Медведева никакого отношения. Усманов землю КУПИЛ у двух коммерческих компаний — ООО «Лесной дом» и ООО «Группа Ист вест». Купил в один день несколько участков и объединил их в один. А ту самую усадьбу в Знаменском, которую мы все уже прекрасно знаем, он ПОДАРИЛ фонду «Соцгоспроект». Не той компании, которой принадлежали 12га, а фонду. И между этими двумя сделками нет ничего общего, кроме того, что обе они были совершены в 2010 году", - пишет Навальный.