Трамп назвал Асада "животным" и раскритиковал Россию за его поддержку

Президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox Business Network назвал сирийского лидера Башара Асада "животным" и раскритиковал Россиию за оказываемую ему поддержку. "Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", - заявил Трамп, отвечая на вопрос об Асаде.

По словам американского лидера, Путин поддерживает человека, "который является действительно очень плохим". "Думаю, это очень плохо для России. Думаю, это очень плохо для человечества. Это очень плохо для этого мира. Но когда сбрасываются химические или бочковые бомбы... прямо в центр группы людей, то, говоря откровенно, наблюдая за детьми без рук, без ног... Это животное", - заявил Трамп.

При этом, он назвал правильным решение о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе "Шайрат" . "То, что сделал я, должна была сделать администрация Барака Обамы задолго до того, как это сделал я", - заявил он, отметив, что США не собираются вводить свои войска в Сирию.

Напомним, в ночь с 6 на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей в Средиземном море по аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Атаку «томагавками» президент США Дональд Трамп назвал «пропорциональным ответом» на химическую атаку в провинции Идлиб, совершённую 4 апреля, в результате которой пострадало мирное население. При этом, сирийские военные категорически отрицают использование зарина и утверждают что газ распылили члены оппозиционной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", связанной с "Аль-Каидой". Сирийский президент Башар Асад комментируя ракетный удар США заявил, что США пытались таким образом поддержать моральный дух бандформирований.