СК ищет Ходорковского для экстрадиции в Россию

Следственный комитет выясняет местонахождение Михаила Ходорковского для решения вопроса о его экстрадиции в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По ее словам, речь идет о расследовании уголовного дела по обвинению Ходорковского "в совершении особо тяжких преступлений, связанных с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушениями на убийство управляющего компании "Ист Петролеум Хандельсгез м.б.Х" Евгения Рыбина".

Напомним, в декабре 2015 года бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский был заочно арестован по делу об организации убийств и объявлен в международный розыск. Сам бизнесмен, находящийся за границей, отверг все обвинения заявив, что не намерен скрываться, как и приезжать в Россию на допросы. При этом он сообщил СК свой адрес в Цюрихе, куда предложил направлять документы по его делу.

По версии следствия, Ходорковский в период с 1998 по 1999 год поручил подчиненным ему сотрудникам ЮКОСа Леониду Невзлину, Алексею Пичугину и ряду других лиц убить мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и предпринимателя Евгения Рыбина. В правоохранительных органах полагают, что их служебная деятельность «противоречила интересам ЮКОСа» и преступления «совершались с корыстными мотивами».