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Московский листок

СК ищет Ходорковского для экстрадиции в Россию

Опубликовано 12.04.2017 в разделе комментариев 2

СК ищет Ходорковского для экстрадиции в Россию

Следственный комитет выясняет местонахождение Михаила Ходорковского для решения вопроса о его экстрадиции в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По ее словам, речь идет о расследовании уголовного дела по обвинению Ходорковского "в совершении особо тяжких преступлений, связанных с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушениями на убийство управляющего компании "Ист Петролеум Хандельсгез м.б.Х" Евгения Рыбина".

Напомним, в декабре 2015 года бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский был заочно арестован по делу об организации убийств и объявлен в международный розыск. Сам бизнесмен, находящийся за границей, отверг все обвинения заявив, что не намерен скрываться, как и приезжать в Россию на допросы. При этом он сообщил СК свой адрес в Цюрихе, куда предложил направлять документы по его делу.

По версии следствия, Ходорковский в период с 1998 по 1999 год поручил подчиненным ему сотрудникам ЮКОСа Леониду Невзлину, Алексею Пичугину и ряду других лиц убить мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и предпринимателя Евгения Рыбина. В правоохранительных органах полагают, что их служебная деятельность «противоречила интересам ЮКОСа» и преступления «совершались с корыстными мотивами».

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Ищут пожарные, Ищет милиция ... Ищут давно, Но не могут найти. Парня какого-то
Это что!? написал 12.04.2017 17:56
Что, и ледорубов производство тоже остановлено?..
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Ищут пожарные, Ищет милиция ... Ищут давно, Но не могут найти. Парня какого-то
корнхолио написал 12.04.2017 17:47
сразу возникает вопрос чем они вообще в СК занимаются? может уже пора разогнать всю эту шарашку?
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