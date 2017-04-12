В Киеве предложили праздновать День украинской космонавтики

Заместитель премьер-министра Украины Вячеслав Кириленко предложил правительству обратиться к президенту Петру Порошенко с просьбой перенести День космонавтики с 12 апреля на 19 ноября.

"Мы должны переориентировать наше мировоззрение на то, что сделано украинцами для украинцев. Если у нас сегодня День космонавтики, советский, по сути, то мы должны обратиться к Президенту Петру Порошенко, чтобы он выдал указ, как он сделал это, перенеся День защитника отечества с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины", - цитируют "Украинские новости" Кириленко.

Данную инициативу он выдвинул в ходе обсуждения правительством проекта закона об отмене всех принятых в УССР и СССР нормативно-правовых актов.

При этом Кириленко предложил установить Днем украинской космонавтики дату начала полета в космос украинца Леонида Каденюка. Полет Каденюка на американском космическом корабле Columbia начался 19 ноября 1997 года и продолжался до 5 декабря.