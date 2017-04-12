Назарбаев поручил перевести казахский алфавит на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству начать подготовительную работу по переходу казахского алфавита на латиницу. "Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу", - цитирует Назарбаева Интерфакс.

Ожидается, что новый алфавит будет разработан при участии ученых и представителей общественности до конца текущего года. "С 2018 года надо готовить специалистов для обучения новому алфавиту и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы", - пояснил глава государства, отметив, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица. По его словам, полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году.

Напомним, после распада Советского Союза на латиницу перешли Узбекистан, Азербайджан, Туркмения и Молдавия. Кириллицу сохранили Киргизия и Таджикистан.