Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Назарбаев поручил перевести казахский алфавит на латиницу

Опубликовано 12.04.2017 в разделе комментариев 4

Назарбаев поручил перевести казахский алфавит на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству начать подготовительную работу по переходу казахского алфавита на латиницу. "Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу", - цитирует Назарбаева Интерфакс.

Ожидается, что новый алфавит будет разработан при участии ученых и представителей общественности до конца текущего года. "С 2018 года надо готовить специалистов для обучения новому алфавиту и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы", - пояснил глава государства, отметив, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица. По его словам, полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году.

Напомним, после распада Советского Союза на латиницу перешли Узбекистан, Азербайджан, Туркмения и Молдавия. Кириллицу сохранили Киргизия и Таджикистан.

 



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
только переименование милиции в полицию обошлось бюджету в 1,5 млрд рублей...
kerg написал 12.04.2017 20:09
и это изменить всего лишь одно слово... сколько ж бабок потребуется, что б поменять целый язык!!! В Казахстане, наверное все настолько хорошо, что для полного счастья именно этого не хватает.
Ответить
(без названия)
правофланговый написал 12.04.2017 19:39
Латиница была в 1920-1930 у всех неславянмких языков СССР, включая неславянские автономии в РСФСР. С конца 1930- х начался первод на кириллицу. Мне както все равно кириллица также как и латынь, создана на базе греческого алфавита.
Россия непременно ответит воосстановлением буквы Ять или вообще возвращением древнерусского (до-петровского) алфавита с большим и малым Юсом, йотированными гласными, греческими кси, пси и омегой.
Ответить
Все стараются максимально дистанцироваться от рузке мир
80335 написал 12.04.2017 19:20
Как же вы всех заыбали - от Трампа до Назарбаева.
Ответить
Здравствуй, мне приятный. Моя звай Борат, я к вам из Казахстан
СашаБарон написал 12.04.2017 18:58
Хотя Казахстан хороший страна, есть проблемы немножка.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто первым полетел в космос?:
Результаты
Интернет-ТВ
Когда захлопнется "капкан Набиуллиной"
Когда захлопнется "капкан Набиуллиной"
12.04.2017
Космонавт Георгий Гречко рассказал об НЛО на орбите. Уникальная хроника
Космонавт Георгий Гречко рассказал об НЛО на орбит...
10.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Ростове нашли две гранаты - и опять "никакого терроризма" (3)
Назарбаев поручил перевести казахский алфавит на латиницу (4)
В Киеве предложили праздновать День украинской космонавтики (3)
СК ищет Ходорковского для экстрадиции в Россию (2)
Трамп назвал Асада "животным" и раскритиковал Россию за его поддержку (9)
Навальный призвал выйти на новую акцию против коррупции в День России (11)
Россияне все еще считают РФ лидером в освоении космоса (6)
ВЦИОМ: россияне считают бедными людей с доходом ниже 15,5 тысяч рублей (2)
День космонавтики Москва отметит в Твиттере, а провинция просто помашет, глядя в небо... (15)
А не пора ли разрешить стрелять по женщинам и толпе самим депутатам Государственной Думы? (19)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Поздравляю всех с русско-советским (а не российским) Днем Космонавтики!
Максим Калашников Максим Калашников: Россия не отключала приборы наведения "Томагавков" в Сирии - это фейк
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Озаботьтесь Казахстаном
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Пальцем в небо - это на День космонавтики
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss