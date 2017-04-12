В Ростове нашли две гранаты - и опять "никакого терроризма"

В Ростове в течение одного дня были найдены боевые гранаты на главном ж/д вокзале и возле подстанции «скорой». Опасные предметы обнаружили еще днем 10 апреля.

По информации источника DonDay.ru, оба раза об опасных находках сообщили в правоохранительные органы прохожие. На железнодорожном вокзале гранату заметили возле рельсов. Второй боеприпас был найден в кустах, недалеко от подстанции скорой медицинской помощи № 7.

Источник уточнил, что на место происшествия выезжали взрывотехники, полиция, спасатели и бригада медиков. Гранаты были обезврежены.

- Я думаю, это влюбленные или взрыв газа... - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Не может быть, чтобы это был терроризм. Подумаешь, две гранаты в двух разных местах. Мало ли, чего не валяется нынче на путях. Вот третьего дня мину нашли, взорвали и все опять хорошо. А это новости за последние несколько дней.

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