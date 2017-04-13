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Московский листок

Киевское метро готово встать или резко поднять цены

Опубликовано 13.04.2017 в разделе комментариев 1

украина киев метро кличко
Киевское метро готово встать или резко поднять цены

Киевское метро может прекратить работу через месяц. Причина возможной остановки – нехватка средств. С таким заявлением выступил руководитель Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Сергей Майзель: «На сегодняшний день метрополитен работает за счет накопленных ресурсов. В таких условиях подземка может проработать не больше месяца, поскольку 6 числа каждого месяца работникам предприятия нужно выплачивать заработную плату, а подвижной состав не может выехать на линию без планового осмотра, который также требует затрат».

В сентябре 2016 года суд обязал Киевский метрополитен выплатить 28,4 миллиона долларов компании «Укррослизинг» за поставку 100 вагонов метро, взятых в лизинг в 2009 году. Счета метрополитена были арестованы. Общий долг Киевского метрополитена сегодня составляет 127,4 миллиона долларов.

- На самом деле ничего страшного не происходит, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Метро не остановится. Но вот дешевым оно уже не будет. В целом киевское метро, наверно, сегодня самое дешевое в Европе, и так дела обстоят довольно давно. Если московская подземка по цене проезда давно встала на европейский уровень, то "европейское" метро в Киеве стоит раза в четыре дешевле. То есть тарифы в московском метро - это наглость и жадность, а тарифы в Киеве - это безотвественный авантюризм. Не может технологически одно и тоже стоить в разных местах так по-разному! Взвешенная цена, видимо, где-то посредине. Но москвичи и гости столицы пока что платят, а вот в Киеве необходимый рост тарифов, видимо, пугает городские власти. Но и то, что без дополнительных вливаний метро встанет - тоже пугает, конечно. Но казна пуста, и спонсировать киевское метро правительство не может. Значит, надо поднимать плату за проезд, причем сильно. Но люди в Киеве зарабатывают в среднем тоже в разы меньше, чем в Москве или любой другой европейской столице. Самое скромное, на что можно расчитывать - это на снижение пассажиропотока, то есть уменьшения ожидаемых поступлений и как следствие - новое повышение цен. Но в Киеве очень боятся очередного майдана, и не хотят лишний раз увеличивать социальную напряженность... И выхода как-то уже и нет.



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Всего комментариев к статье: 1
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анти написал 13.04.2017 03:03
Перемога? Перемога. Перемога!
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