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Московский листок

У Шойгу возросла мощь. А у стратегических ядерных сил?

Опубликовано 13.04.2017 в разделе комментариев 0

война ракеты ядерная
У Шойгу возросла мощь. А у стратегических ядерных сил?

Боевая мощь "ядерной триады" РФ возросла. Более чем наполовину увеличилась ее оснащенность современными образцами вооружения. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает правительственная "Российская газета". По его словам, ее оснастили современными вооружениями на 60%. Шойгу также подчеркнул, что 99% пусковых установок РВСН пребывают в состоянии боевой готовности. При этом 96% установок готовы к немедленному пуску.

Вот про эти 99 и 96 процентов совсем непонятно. Если пусковая установка РВСН не готова к пуску, то ее считай что просто нет. И даже хуже, поскольку рассчет паритета ядерных вооружений ведется, исходя из всех наличных единиц. А у нас, оказывается, 4 процента пусковых установок - фикция. Поскольку на кой черт нужна пусковая установка, не способная нанести удар во "время Ч"?

Конечно, стоит поблагодарить министра Шойгу за откровенность, но он, кажется, не совсем понимает, что говорит.

И что значит переоснащение "ядерной триады" на 50 или 60 процентов?

Насколько мне известно, серийного производства "Воеводы-2" пока не налажено, то есть ракеты шахтного базирования все те же самые, советские. То есть обновление РВСН возможно только по линии "Тополей". Но по забрасываемому весу наши твердотопливные ракеты существенно, в 5-8 раз уступают "Воеводам", то есть нарастить на 50 процентов мощь РВСН только за счет "Тополей" навряд ли возможно, если не выходить за рамки договоров ОСВ, регламентирующих количество ракет.

Ничего не слышно и об успехах морской составляющей Стратегических ядерных сил. Новые ракетоносцы серии "Борей" пока не получили полного боевого комплекта ракет "Булава", да так и не ясно до сих пор, приняты на вооружение эти ракеты или все еще находятся в состоянии доводки. Ну и потом 3 "Борея" - это что, половина наших морских Стратегических ядерных сил?

Про дальнюю авиацию тоже странно - она как и в советское время укомплектована ракетоносцами Ту-160, Ту-22М и Ту-95. Перспективный авиационный комплекс нового поколения пока существует лишь на бумажке, которую тоже никто не видел, она секретная... Где там 50 или 60 процентов реновации?

Нет, я не ставлю под сомнение честность министра Шойгу, он абсолютно честный человек по должности. Но что-то непонятно насчет этих процентов. Может, я не понял, что он имел в виду?

Анатолий Баранов



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