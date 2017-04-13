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Московский листок

В России ущерб от финансовых преступлений достиг рекордных 201,2 млрд. рублей

Опубликовано 13.04.2017 в разделе комментариев 0

В России ущерб от финансовых преступлений достиг рекордных 201,2 млрд. рублей

По итогам 2016 года совокупный ущерб по оконченным уголовным делам в финансово-кредитной сфере достиг рекордных 201,2 млрд рублей сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на "Сводный годовой отчет о ходе реализации эффективности госпрограмм РФ по итогам 2016 года". Это 76% от совокупного ущерба, оцениваемого в 263 млрд рублей. В 2015 году на долю финансовых преступлений приходилось 72,3% от общего причиненного вреда, или 125,5 млрд рублей, в 2014 году — 53,8 млрд рублей.

По данным издания, наибольший объем потерь от финансовых преступлений связан с преднамеренными банкротствами банков. Согласно отчету, их число также растет. За последние два года Центробанк отозвал лицензии у 217 кредитных организаций, что стало причиной увеличения количества таких банкротств в 2016 году до 146 преступлений (6,6%).

При этом возврат похищенного имущества находится в прямой зависимости от эффективности действий Банка России, Агентства по страхованию вкладов и их взаимодействия с подразделениями МВД, следует из доклада. В МВД считают, что это взаимодействие малоэффективно.

"Отсутствие своевременного информирования от уполномоченного регулятора кредитно-финансовой сферы о процессах, угрожающих стабильности, и возможных правонарушениях, совершаемых руководством и менеджментом кредитной организации, не позволяет на сегодняшний день принимать правоохранительным органам упреждающие меры", - сообщили в МВД.

 



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