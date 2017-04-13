Миллиардер Усманов подал в суд на Навального и ФБК

Миллиардер Алишер Усманов подал иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальном и Фонд борьбы с коррупцией. Как передает РИА Новости, иск поступил в Люблинский суд Москвы.

11 апреля Усманов заявил о намерении подать в суд на Алексея Навального в связи публикациями последнего, порочащими честь и достоинство бизнесмена, а также клеветой, распространяемой в опубликованных расследованиях оппозиционера.

"Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы", - заявил Усманов.

По словам бизнесмена, у Навального нет "морального права" обвинять его, поскольку он ведет свои дела "прозрачно и законно", обеспечивая работой более сотни тысяч человек, а его расходы на благотворительность превышают сто миллионов долларов в год.

Напомним, 2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором описывается система фондов и некоммерческих организаций, управляемых людьми, как утверждается в материале, близкими к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Крупнейшим из российских предпринимателей, упомянутых в этой связи Алексеем Навальным, является Алишер Усманов. По версии Навального, Усманов безвозмездно передал фонду «Соцгоспроект» несколько участков земли в районе Рублево-Успенского шоссе и зданий на них общей стоимостью в 5 миллиардов рублей. Этот фонд в расследовании Навального упоминается как одна из структур, контролируемых людьми, близкими к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

В интервью «Ведомостям» 12 апреля Усманов заявил, что не дарил землю в Знаменском фонду «Соцгорпроект», а обменял принадлежащий ему участок с домом в Знаменском на 12 га на Рублевке, принадлежащие фонду Ильи Елисеева.

Навальный в ответ на объяснения заявил, что "в версии Усманова есть большая проблема". "Из Росреестра за две минуты можно узнать, что никакого участка 12га на Рублевке у фонда «Соцгоспроект» не было. Усманов действительно расширил свои владения на 12га, но сделка это совершенно другая, не имеющая к фондам Медведева никакого отношения. Усманов землю КУПИЛ у двух коммерческих компаний — ООО «Лесной дом» и ООО «Группа Ист вест». Купил в один день несколько участков и объединил их в один. А ту самую усадьбу в Знаменском, которую мы все уже прекрасно знаем, он ПОДАРИЛ фонду «Соцгоспроект». Не той компании, которой принадлежали 12га, а фонду. И между этими двумя сделками нет ничего общего, кроме того, что обе они были совершены в 2010 году", - заявил Навальный.