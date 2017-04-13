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Московский листок

Экс-глава Марий Эл Маркелов задержан за взятку в 250 миллионов рублей

Опубликовано 13.04.2017 в разделе комментариев 0

Экс-глава Марий Эл Маркелов задержан за взятку в 250 миллионов рублей

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов задержан по подозрению в покушении на взятку в 250 млн рублей, сообщил его адвокат Игорь Трунов. "Маркелов задержан утром в Марий Эл. В уголовном деле по статье 290 УК РФ три фигуранта", - цитирует адвоката Интерфакс.

По его словам, в данном деле, кроме Маркелова фигурируют марийский предприниматель Николай Криваш и глава марийского телеканала "12 регион" Мария Кожевникова.

"Криваш как взяткодатель, а Кожевникова якобы делала проводки, счета", - сказал адвокат. Трунов добавил, что в Москве в квартире супруги и дочери Маркелова проводятся обыски.

Напомним, 6 апреля Леонид Маркелов был отправлен в отставку по собственному желанию. Тем же указом Путин врио главы регионы был назначен Александр Евстифеев.

О возможной отставке Маркелова ранее писали некоторые региональные СМИ. Врио руководителя республики стал председатель Арбитражного суда Московской области, бывший заместитель полпреда в Приволжском федеральном округе Александр Евстифеев. Маркелов руководил регионом с 2001 года.

 



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