К Мальцеву пришли с ордером и болгаркой

Следственный комитет Российской Федерации по Саратовской области не комментирует информацию о задержании одного из лидеров партии ПАРНАС, бывшего заместителя председателя Саратовской областной думы Вячеслава Мальцева и обыске в его квартире.

"Не комментируем", — сказала РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК по региону Екатерина Пирская.

Ранее Мальцев сообщил в видеоблоге в Periscope об обыске в его квартире.

На видео зафиксировано, как дверь квартиры политика вскрывается при помощи болгарки. После этого в квартиру в сопровождении бойцов ОМОН вошел человек, показавший документы на имя следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области Ильи Литвина и зачитавший постановление Басманного районного суда города Москвы от 11 апреля о проведении обыска.

- А почему, собственно, не комментируют? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вообще-то обязаны объяснить обществу, за что и почему таким образом задерживают публичного человека, политика и довольно популярного блогера. Как-то уж совсем неприлично выглядит. Хотя чего им стесняться? Они ж никак не зависят ни от общественного мнения, ни от воли избирателей - по сути "слово и дело государево". А Мальцев - смутьян! Рвать ноздри, бить кнутом и на вечную каторгу.

Однако вопросы остаются.

Почему, например, обвинение не предъявлено публично?

Почему задержание и обыск проводятся с применением болгарки? Мальцев что, не открывал дверь? Заперся изнутри и плевался горохом?

Совершенно непонятно, что хотели найти у Мальцева в результате обыска? Ружье, наркотики, бомбу с клеймом вооруженных сил Сирии?

Хотя практически на 100 процентов будут изъяты диски со всех компьютерных устройств, включая сюда и мобильные телефоны. Зачем? Эта загадка мучает множество людей в России уже давно. Ясно же, что все "преступление" Мальцева скорее всего состоит в том, что он что-то не то сказал в своем видеоблоге (он, собственно, в принципе говорит "не то" и в этом суть самого его проекта). Но это "не то" уже стало достоянием гласности, зачем еще диски? То есть обыск - зачем?

Тем более, что обыск в Самаре санкционирован почему-то судом в Москве. То есть в Басманном суде точно знают, что там в Самаре на квартире у Мальцева нужно искать?

Теперь это "законно", но вообще какая-то дикая практика. Допустим, суд на Сахалине, где ты сроду не был, может запросто принять решение провести у тебя обыск или, к примеру, объявить какой-то материал "экстремистским". Причем делается это заочно, ты знать ни о чем не знаешь, а к тебе приходит уведомление: "В соответсвии с решением мухосранского суда..." и так далее.

А если у вас есть основания дать отвод этому суду? Но вы этого права лишены - они ж на Сахалине, а вы в другом месте. И вот уже заинтересованный лично судья чисто гипотетически выносит неправосудное решение, а вы об этом узнаете, когда оно уже вступило в силу и обжаловать поздно... И вам выносят дверь, берут вас под белые ручки и волокут в кутузку, предварительно обобрав до нитки - деньги и другие ценности как правило тоже изымают "до выяснения".

- Я там сначала сказал про кнут и рваные ноздри, - добавил Анатолий Баранов. - Так вот я не оговорился. Аналогия полная. Фактически следственная процедура сейчас представляет собой аналогию дыбы, только что вас не подвешивают, выворачивая суставы, а действуют чуть другими методами. Где есть и насилие, и пытки, и конечно же психологическое давление. А потом "суд", на котором нельзя снимать происходящее, нельзя защищать себя всеми доступными средствами и где равенства сторон нет по определению. Ну какое может быть равенство между гражданином и репрессивной машиной целого государства? И главное - судят за слова! Вот уж верно, "нам не дано предугадать, как наше слово отзовется"...

PS. Вроде бы обыск и задержание Мальцева формально связывают с его поведением на акции 26 апреля. Что вообще смешно - обыск-то зачем?