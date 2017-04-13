"Коммунистический" Китай встал на сторону империализма в сирийском противостоянии

В США с воодушевлением восприняли решение Китая не блокировать проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии во время состоявшегося накануне голосования. Президент США Дональд Трамп назвал это решение "чудесным", передает BBC.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил в эфире телеканала Fox, что решение Китая воздержаться от голосования - "огромная дипломатическая победа" Трампа.

"После сегодняшнего голосования по (резолюции) привлечению Сирии к ответственности, это: сильный день для США, слабый день для России, новый день для Китая и конец света для Асада", - написала в Twitter постпред США Никки Хейли.

BBC напоминает, что обычно Китай во время голосования в ООН занимает ту же сторону, что и Россия. В результате с 2011 года КНР заблокировала шесть резолюций по Сирии. Однако в этот раз РФ голосовала против резолюции, тогда как Китай предпочел занять нейтральную сторону. Отход от устоявшейся традиции в сторону "воздержания" означает для Пекина существенный сдвиг, отмечают журналисты.

Всего за проект резолюции проголосовали 10 стран - членов Совбеза ООН. Помимо России против высказалась Боливия. Китай, Казахстан и Эфиопия воздержались.

СМИ отмечают, что изменения в подходе Китая к голосованию произошли после того, как председатель КНР Си Цзиньпин на прошлой неделе посетил США и встретился с президентом Дональдом Трампом. Кроме того, накануне голосования в Совбезе ООН они пообщались по телефону.

При этом в Белом доме отказываются говорить, было ли решение Цзиньпина принято по личной просьбой Трампа. "Я не думаю, что президент хотел бы, чтобы я упоминал подробности беседы", - заявил представитель Белого дома на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, просил ли Трамп лидера КНР воздержаться от голосования по сирийской резолюции.

Сам Трамп ранее поделился с прессой подробностями того, как он сообщил Си Цзиньпиню о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе "Шайрат". Это произошло 7 апреля, когда лидер КНР как раз находился в США. Свое сообщение Трамп сделал во время десерта, сообщает Fox Business. При этом, по словам американского лидера, ему показалось, что реакция Цзиньпиня была неодобрительной.

"Я сказал, что мы только что запустили 59 ракет, они движутся в направлении Сирии. Я хочу, чтобы вы знали", - рассказал Трамп о своем разговоре с лидером КНР. "Он замолчал на 10 секунд, а потом попросил переводчика повторить. Я подумал, что вряд ли это хороший знак", - сказал Трамп о реакции Си Цзинпиня.

Тем временем президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox Business Network назвал сирийского лидера Башара Асада "животным" и раскритиковал Россиию за оказываемую ему поддержку. "Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", - заявил Трамп, отвечая на вопрос об Асаде.

По словам американского лидера, Путин поддерживает человека, "который является действительно очень плохим". "Думаю, это очень плохо для России. Думаю, это очень плохо для человечества. Это очень плохо для этого мира. Но когда сбрасываются химические или бочковые бомбы... прямо в центр группы людей, то, говоря откровенно, наблюдая за детьми без рук, без ног... Это животное", - заявил Трамп.

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