Максим Калашников: К задержанию Мальцева

Уже прочитал о задержании в Саратове В.Мальцева по постановлению Басманного суда и об обыске в его доме. Повод: нападения на представителя полиции 26 марта во время несанкционированных гуляний по Тверской. Нападал не Мальцев, конечно, но - понимай - "разжигал" и "провоцировал".

Никогда не был сторонником Мальцева, но желаю Вячеславу вернуться домой. Обыск дома, да еще с выпиливанием двери - не сахар.

Было просто удивительным, как власть упорно не замечала его призывов к насильственной смене ее (власти) в РФ 5 ноября с.г. и к казни сами понимаете кого. (Ребят из мухинскогой ИГПР "ЗОВ" бросили в СИЗО только за подготовку референдума). Но и задерживают Мальцева не за это, во всяком случае - формально. Да и за 26 марта хватают его, а не Навального, например. Тому просто 15 суток дали - и все. Согласитесь, это несколько странно.

Очень долго В.Мальцев имел как бы карт-бланш на свою работу от власти: призывай к перевороту и свержению - не тронем. Видимо, карт-бланш кончился и обстановка в РФ настолько плоха, что теперь нужны показательные расправы над оппозиционерами. Навального трогать боятся, а вот кого помельче - хватают.

Всегда считал, что Мальцеву дают порезвиться, чтобы в ходе президентской кампании (под ее финал) показательно схватить. Изобразив победоносную борьбу с экстремизмом и национализмом. Уж не приходится ли делать это раньше? В политтехнологических-то целях? Не зря одновременно одновременно обыскивают Окунева и Горского из "Новой оппозиции", которая еще недавно также свободно резвилась и призывала к "новому августу 1991 г." Это новый прием власти: вырастить экстремистов, дать им наговорить на пару дел - и потом взять?

Как бы то ни было, Вячеславу плохого не желаю. Как и его товарищам. Ну, а если его (их) отпустят - то он только рекламу получит. Что тоже - политтехнология. Некое разжигание страстей (подливание масла в огонек) перед намеченными акциями уличного протеста на 12 июня? В помощь Навальному?