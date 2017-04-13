Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Максим Калашников: К задержанию Мальцева

Опубликовано 13.04.2017 в разделе комментариев 0

арест обыск мальцев
Максим Калашников: К задержанию Мальцева

Уже прочитал о задержании в Саратове В.Мальцева по постановлению Басманного суда и об обыске в его доме. Повод: нападения на представителя полиции 26 марта во время несанкционированных гуляний по Тверской. Нападал не Мальцев, конечно, но - понимай - "разжигал" и "провоцировал".

Никогда не был сторонником Мальцева, но желаю Вячеславу вернуться домой. Обыск дома, да еще с выпиливанием двери - не сахар.

Было просто удивительным, как власть упорно не замечала его призывов к насильственной смене ее (власти) в РФ 5 ноября с.г. и к казни сами понимаете кого. (Ребят из мухинскогой ИГПР "ЗОВ" бросили в СИЗО только за подготовку референдума). Но и задерживают Мальцева не за это, во всяком случае - формально. Да и за 26 марта хватают его, а не Навального, например. Тому просто 15 суток дали - и все. Согласитесь, это несколько странно.

Очень долго В.Мальцев имел как бы карт-бланш на свою работу от власти: призывай к перевороту и свержению - не тронем. Видимо, карт-бланш кончился и обстановка в РФ настолько плоха, что теперь нужны показательные расправы над оппозиционерами. Навального трогать боятся, а вот кого помельче - хватают.

Всегда считал, что Мальцеву дают порезвиться, чтобы в ходе президентской кампании (под ее финал) показательно схватить. Изобразив победоносную борьбу с экстремизмом и национализмом. Уж не приходится ли делать это раньше? В политтехнологических-то целях? Не зря одновременно одновременно обыскивают Окунева и Горского из "Новой оппозиции", которая еще недавно также свободно резвилась и призывала к "новому августу 1991 г." Это новый прием власти: вырастить экстремистов, дать им наговорить на пару дел - и потом взять?

Как бы то ни было, Вячеславу плохого не желаю. Как и его товарищам. Ну, а если его (их) отпустят - то он только рекламу получит. Что тоже - политтехнология. Некое разжигание страстей (подливание масла в огонек) перед намеченными акциями уличного протеста на 12 июня? В помощь Навальному? 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто первым полетел в космос?:
Результаты
Интернет-ТВ
Когда захлопнется "капкан Набиуллиной"
Когда захлопнется "капкан Набиуллиной"
12.04.2017
Михаил Делягин: Сторонникам средневекового запрета абортов
Михаил Делягин: Сторонникам средневекового запрета...
13.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Максим Калашников: К задержанию Мальцева (0)
К Мальцеву пришли с ордером и болгаркой (3)
"Коммунистический" Китай встал на сторону империализма в сирийском противостоянии (2)
Экс-глава Марий Эл Маркелов задержан за взятку в 250 миллионов рублей (0)
Миллиардер Усманов подал в суд на Навального и ФБК (1)
В России ущерб от финансовых преступлений достиг рекордных 201,2 млрд. рублей (2)
У Шойгу возросла мощь. А у стратегических ядерных сил? (17)
Киевское метро готово встать или резко поднять цены (6)
В Ростове нашли две гранаты - и опять "никакого терроризма" (5)
Назарбаев поручил перевести казахский алфавит на латиницу (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Куда нас в бой пошлет товарищ Путин, а маршал Шойгу с чем нас поведет?
Максим Калашников Максим Калашников: К задержанию Мальцева
Максим Калашников Максим Калашников: Путин: Миграция в Россию из Средней Азии огромное преимущество для развития
Максим Калашников Максим Калашников: ПОСЛЕ ВИЗИТА ТИЛЛЕРСОНА
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss