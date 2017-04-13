Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Сладости капитализма": очередной случай использования рабского труда под Курском

Опубликовано 13.04.2017 в разделе комментариев 3

регионы неофеодализм охранка рабство социальныйрегресс курск
"Сладости капитализма": очередной случай использования рабского труда под Курском

Следователи курского управления СКР отправились в село Любимовка Большесолдатского района, чтобы найти и освободить рабов, предположительно занятых на производстве и фасовке сахара, сообщает сайт ведомства. 

Поводом для доследственной проверки стала записка, обнаруженная в мешке с сахаром, который был поставлен в супермаркет на Родионовской улице в Москве. Сахар предназначался для приготовления пасхальных куличей. 

"Мы сначала подумали, что это какой-то розыгрыш. Но наши сотрудники не подкидывали записку. Тогда мы обратились к поставщику сахара из Курской области, и они тоже не знают, как листочек мог попасть в мешок", - рассказали "Комсомольской правде" в супермаркете. 

Каждую неделю в магазин привозят два 50-килограммовых мешка сахара. Его используют в кондитерском цехе для приготовления выпечки. На этой неделе кондитер, которая собиралась печь пасхальные куличи, открыла второй мешок и обнаружила серый листок бумаги, на котором была лаконичная надпись: "Помогите, мы в рабстве". Ни подписи, ни указания на местоположение в записке не было. 

Когда началось разбирательство, выяснилось, что обычно мешки сахара привозили в супермаркет с бирками, но на том самом мешке никаких данных о производителе не было. 

В среду, 12 марта, правоохранители побывали на сахарном заводе "Коллективист" в курской Любимовке, откуда в Москву привозят сахар. Всю территорию предприятия проверили, однако рабов не нашли. Да и сотрудников там оказались считаные единицы, поскольку не сезон.

Напомним, 29 июля 2016-го года телеканал «360. Подмосковье» сообщил, что житель Серпухова Владимир Семенов нашел в стройматериалах записку от рабочих с просьбой о помощи. 

«Помогите! Нас держат без воды и паспортов. Тут нас много. Албек», — говорится в послании, сообщал телеканал. 

По словам Семенова, он заказал стройматериалы через интернет. Стройматериалы доставили покупателю через неделю после оформления заказа из Братска. В московском представительстве компании телеканалу ответили, что на заводе в Братске работают граждане России. Дальнейшую информацию, как утверждает телеканал, в компании отказались предоставить. 

От редакции: Государственная машина регрессной "России, которую потеряли" бессильна остановить формационный откат. Ведь где существует сейчас наёмный труд - обязательно существует и коррупция в общении с контролирующими органами, и недоплаты в фонд зарплат. Это - азы капитализма, который после социализма взялись осознанно строить реформаторы. Поэтому смехотворны предложения навалистов бороться с одной лишь коррупцией - это всё равно, что запрещать чихать при простуде, не пытаясь её лечить.

Летом мы отслеживали и прогнозировали развитие точно такого же трудового конфликта, выразившегося тоже сперва в таком крике отчаяния, в записке (только найденной меж досок, очень современно упакованных, на хорошей технике). И хорошо ещё, если дети разрубленного СССР, умеют писать! Потому что в республиках, где неофеодализм цветёт куда официальнее, чем в РФ (приставка "нео" означает, что этот феодализм наложился на социалистическую инфраструктуру), уже есть поколения безграмотных, не умеющих писать на русском языке. Однако они вынуждены ехать в РФ, чтобы хоть как-то прокормиться, потому что приватизированная там, у них дома социалистическая собственность - их не кормит, кормит только новых баев. Аналогичная история и экспедиция охранки в Братске - закончилась предсказуемым пшиком, никаких рабов на лесопилке не нашли. А по сути, высвеченная ранее в Бирюлёво проблема использования рабского труда в РФ, только растёт, и пресловутые силовики, поскольку над ними есть правящий класс - силовигархия, - не собираются её решать коренным образом, чтобы не затронуть социальную иерархию.

Капитализм - лишь первая стадия отката от социализма в дореволюционное прошлое, и она тоже потихоньку уступает место феодализму, в РФ медленее, чем на других островах СССР. Об этом сигналят косвенно и симпатии людей искусства монархическому строю, и поголовное верноподданство "народных избранников", которые сами себе усложняют процедуру организации встречи с избирателями, а силовикам и вовсе хотят дать право стрелять по протестной толпе. Всё, братцы - на вас в упор глядит феодализм, а вы продолжаете играться в "капиталистическую законность", полагая, что это и есть цивилизация! Нет, цивилизация - это всё то же, советское, инфраструктурное, материальное, что скрыто под наростами приватизации и феодализации, это СССР, порубленный, перелицованный, но живой, хоть и частями. Воссединить его, свергнуть правящий регрессный режим - вот путь, на котором бесповоротно будет побеждено и рабство, в том числе. А вот ГУЛАГ для тех, кто рабству потворствовал, придётся возродить. Что выращивали - то и получат на свою собственную спину (но уже потрудятся на возрождение социализма)!

Д.Ч.   

Новости по теме:

Неподалёку от Братской ГЭС замечено обыкновенное рабство 

Охранка уже организует экспедицию под Братск на поиски рабства



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Что за ересь? написал 13.04.2017 14:05
Д.Ч. никак не угомонится с капитализмом и поминает его всуе к месту и не к месту.
Сам же пишет о рабах. Значит рабовладельчиская блажь лезет из всех щелей деградирующего общеста в стране, которую власти ведут на заклание.
А капитализм это не более чем эволюционный этап развития. Норма. И за ним последует явно не социализм, который оказался тупиковым путем , сухой веткой на древе развития , недоразумением.
Ответить
(без названия)
Что за ересь? написал 13.04.2017 14:03
Д.Ч. никак не угомонится с капитализмом и поминает его всуе к месту и не к месту.
Сам же пишет о рабах. Значит рабовладельчиская блажь лезет из всех щелей деградирующего общеста в стране, которую власти ведут на заклание.
А капитализм это не более чем эволюционный этап развития. Норма. И за ним последует явно не социализм, который оказался тупиковым путем , сухой веткой на древе развития , недоразумением.
Ответить
Все правильно кроме одного НО
Крокодил! написал 13.04.2017 13:58
Демократический централизм в СССР плавно перешел в обыкновенный бюрократический феодализм. Класс феодалов появился, а собственности нет, а собственность может быть только при капитализме, поэтому и перешли.
Вывод: виновата во всем бюрократия социализма, осталось только найти козла который это организовал.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто первым полетел в космос?:
Результаты
Интернет-ТВ
Когда захлопнется "капкан Набиуллиной"
Когда захлопнется "капкан Набиуллиной"
12.04.2017
Михаил Делягин: Сторонникам средневекового запрета абортов
Михаил Делягин: Сторонникам средневекового запрета...
13.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Сладости капитализма": очередной случай использования рабского труда под Курском (3)
Максим Калашников: К задержанию Мальцева (4)
К Мальцеву пришли с ордером и болгаркой (6)
"Коммунистический" Китай встал на сторону империализма в сирийском противостоянии (6)
Экс-глава Марий Эл Маркелов задержан за взятку в 250 миллионов рублей (0)
Миллиардер Усманов подал в суд на Навального и ФБК (3)
В России ущерб от финансовых преступлений достиг рекордных 201,2 млрд. рублей (3)
У Шойгу возросла мощь. А у стратегических ядерных сил? (18)
Киевское метро готово встать или резко поднять цены (7)
В Ростове нашли две гранаты - и опять "никакого терроризма" (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Гендернoе
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Искусство лжи
Дарья Митина Дарья Митина: Ещё oдин видный oрганизатoр прoтестoв нарисoвался:))
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Куда нас в бой пошлет товарищ Путин, а маршал Шойгу с чем нас поведет?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss