"Сладости капитализма": очередной случай использования рабского труда под Курском

Следователи курского управления СКР отправились в село Любимовка Большесолдатского района, чтобы найти и освободить рабов, предположительно занятых на производстве и фасовке сахара, сообщает сайт ведомства.

Поводом для доследственной проверки стала записка, обнаруженная в мешке с сахаром, который был поставлен в супермаркет на Родионовской улице в Москве. Сахар предназначался для приготовления пасхальных куличей.

"Мы сначала подумали, что это какой-то розыгрыш. Но наши сотрудники не подкидывали записку. Тогда мы обратились к поставщику сахара из Курской области, и они тоже не знают, как листочек мог попасть в мешок", - рассказали "Комсомольской правде" в супермаркете.

Каждую неделю в магазин привозят два 50-килограммовых мешка сахара. Его используют в кондитерском цехе для приготовления выпечки. На этой неделе кондитер, которая собиралась печь пасхальные куличи, открыла второй мешок и обнаружила серый листок бумаги, на котором была лаконичная надпись: "Помогите, мы в рабстве". Ни подписи, ни указания на местоположение в записке не было.

Когда началось разбирательство, выяснилось, что обычно мешки сахара привозили в супермаркет с бирками, но на том самом мешке никаких данных о производителе не было.

В среду, 12 марта, правоохранители побывали на сахарном заводе "Коллективист" в курской Любимовке, откуда в Москву привозят сахар. Всю территорию предприятия проверили, однако рабов не нашли. Да и сотрудников там оказались считаные единицы, поскольку не сезон.

Напомним, 29 июля 2016-го года телеканал «360. Подмосковье» сообщил, что житель Серпухова Владимир Семенов нашел в стройматериалах записку от рабочих с просьбой о помощи.

«Помогите! Нас держат без воды и паспортов. Тут нас много. Албек», — говорится в послании, сообщал телеканал.

По словам Семенова, он заказал стройматериалы через интернет. Стройматериалы доставили покупателю через неделю после оформления заказа из Братска. В московском представительстве компании телеканалу ответили, что на заводе в Братске работают граждане России. Дальнейшую информацию, как утверждает телеканал, в компании отказались предоставить.

От редакции: Государственная машина регрессной "России, которую потеряли" бессильна остановить формационный откат. Ведь где существует сейчас наёмный труд - обязательно существует и коррупция в общении с контролирующими органами, и недоплаты в фонд зарплат. Это - азы капитализма, который после социализма взялись осознанно строить реформаторы. Поэтому смехотворны предложения навалистов бороться с одной лишь коррупцией - это всё равно, что запрещать чихать при простуде, не пытаясь её лечить.

Летом мы отслеживали и прогнозировали развитие точно такого же трудового конфликта, выразившегося тоже сперва в таком крике отчаяния, в записке (только найденной меж досок, очень современно упакованных, на хорошей технике). И хорошо ещё, если дети разрубленного СССР, умеют писать! Потому что в республиках, где неофеодализм цветёт куда официальнее, чем в РФ (приставка "нео" означает, что этот феодализм наложился на социалистическую инфраструктуру), уже есть поколения безграмотных, не умеющих писать на русском языке. Однако они вынуждены ехать в РФ, чтобы хоть как-то прокормиться, потому что приватизированная там, у них дома социалистическая собственность - их не кормит, кормит только новых баев. Аналогичная история и экспедиция охранки в Братске - закончилась предсказуемым пшиком, никаких рабов на лесопилке не нашли. А по сути, высвеченная ранее в Бирюлёво проблема использования рабского труда в РФ, только растёт, и пресловутые силовики, поскольку над ними есть правящий класс - силовигархия, - не собираются её решать коренным образом, чтобы не затронуть социальную иерархию.

Капитализм - лишь первая стадия отката от социализма в дореволюционное прошлое, и она тоже потихоньку уступает место феодализму, в РФ медленее, чем на других островах СССР. Об этом сигналят косвенно и симпатии людей искусства монархическому строю, и поголовное верноподданство "народных избранников", которые сами себе усложняют процедуру организации встречи с избирателями, а силовикам и вовсе хотят дать право стрелять по протестной толпе. Всё, братцы - на вас в упор глядит феодализм, а вы продолжаете играться в "капиталистическую законность", полагая, что это и есть цивилизация! Нет, цивилизация - это всё то же, советское, инфраструктурное, материальное, что скрыто под наростами приватизации и феодализации, это СССР, порубленный, перелицованный, но живой, хоть и частями. Воссединить его, свергнуть правящий регрессный режим - вот путь, на котором бесповоротно будет побеждено и рабство, в том числе. А вот ГУЛАГ для тех, кто рабству потворствовал, придётся возродить. Что выращивали - то и получат на свою собственную спину (но уже потрудятся на возрождение социализма)!

Д.Ч.

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