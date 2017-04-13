Украинского шпиона отпустят домой

ФСБ по Самарской области задержала «украинского шпиона», об этом источник в органах сообщил «РИА Новости». По данным следствия, гражданин Украины принадлежит к агентурному аппарату подразделения «Спецрезерв» главного управления разведки Минобороны Украины. На допросе 27-летний мужчина, как сообщает источник агентства, признался в том, что занимался разведкой военной и транспортной инфраструктуры в ДНР, а также в Ростовской и Самарской областях. Также в 2016 году он выезжал в Ростов-на-Дону на авто- и железнодорожный вокзалы, его интересовали схемы зданий, места расположения сотрудников охраны, а также пропускной режим на входах и выходах. Сейчас решается вопрос о выдворении его из России и запрете на въезд в страну в течение 10 лет.

В общем, понятно - резервиста ГУР направили проводить рекогносцировку на местности. Но это единственное, что понятно.

А почему его немедленно отпустили домой? На "братской" Украине сидит множество людей по одному лишь подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Ну хоть обменяйте кого... Или это такой "ценный агент", что украинская сторона не готова в обмен за него отдать даже ящик мыла?

Но есть другие непонятности - в Ростовской области в течение последних дней просто какой-то вал сообщений о террористической угрозе:

- человек подорвался возле школы на мине-ловушке, замаскированной под фонарик;

- в тот же день нашли еще 2 фонарика, их подорвали саперы, но объявили, что взрывчатки в них не было;

- на железноорожных путях найдена мина армейского образца, подорвана саперами;

- в 5 утра от "бытового газа" взорвался жилой дом в Таганроге, погибло 3 человека, по данным экспертизы газовое оборудование было в полном порядке;

- найдены две боевые гранаты, одна - на путях возле железнодорожного вокзала в Ростове;

- в течение последних дней фиксируется большое число вызовов по поводу обнаружения подозрительных предметов, звонков "телефонных террористов" и т.п. Что-то извлекается, взрывается, но "органы" не дают информации.

Никакой информации о том, что спецслужбы разрабатывают "украинский" след в виде деятельности спецслужб или террористов - нет. Скорее наоборот - "украинская" тема всячески избегается.

И вот, ловят предполагаемого шпиона из военной украинской разведки. Выясняют, что он проводил рекогносцировку, в том числе и тех объектов, на которых позже были обнаружены взрывные устройства. И - его отпускают на родину...

У меня нет слов.

А.Б.

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