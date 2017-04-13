Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Газпром решил сэкономить на акционерах

Опубликовано 13.04.2017 в разделе комментариев 0

Газпром решил сэкономить на акционерах

Правление "Газпрома" в четверг на заседании по вопросам годового собрания подтвердило свое намерение рекомендовать совету директоров и годовому собранию выплатить дивиденды за 2016 год в размере 7,89 рубля на акцию, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".

В федеральный бюджет на текущий год заложены куда более высокие ожидания - 18,86 рубля на акцию (из расчета 50% от чистой прибыли по МСФО). С учетом предварительных оценок аналитиков прибыли "Газпрома" за 2016 год, предложения менеджмента "Газпрома" составляют порядка 20% прибыли по МСФО.

"Газпром" продолжает придерживаться политики, направленной на сохранение объема дивидендных выплат на уровне не ниже уже достигнутого компанией. Предложение правления о размере дивидендов за 2016 год учитывает необходимость сохранения устойчивого финансового положения общества, реализации приоритетных стратегических проектов и соблюдения интересов акционеров", - комментирует компания позицию руководства.

Окончательное решение по размеру дивидендов должен принять совет директоров в мае. В прошлом году совет скорректировал первоначальное предложение менеджмента. Правление утвердило проведение годового собрания 30 июня 2017 года в Москве.

Ранее руководство газового монополиста заявило о готовности выполнить решение государства о выплате дивидендов в размере 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), если такое решение будет принято властями.

"То, что сейчас существует тенденция и позиция государства по увеличению дивидендов в компании с государственным участием, на мой взгляд, является положительным сигналом по рыночному подходу управления экономикой. До этого мы наблюдали ситуацию, когда некоторые бюджетные сложности в государственном бюджете, его дефицитность и балансировка осуществлялись только путем увеличения налогов. То, что касается нашей дивидендной политики, ее утверждает совет директоров. Пока она не пересматривалось, она предусматривает выплату дивидендов акционерам в размере от 17,5% до 30%", - заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов.

Напомним, что в 2016 году правительство разрешило «Газпрому» выплатить дивиденды с 50% чистой прибыли по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета), а не по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности), нарушив тем самым свое же апрельское распоряжение. Следует отметить, что распоряжение правительства от 19 апреля проигнорировали все крупнейшие российские плательщики.

 

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто первым полетел в космос?:
Результаты
Интернет-ТВ
К Мальцеву пришли с ордером и болгаркой
К Мальцеву пришли с ордером и болгаркой
13.04.2017
Михаил Делягин: Сторонникам средневекового запрета абортов
Михаил Делягин: Сторонникам средневекового запрета...
13.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Самарской области нашли гранаты (1)
Газпром решил сэкономить на акционерах (0)
Украинского шпиона отпустят домой (4)
Химическое оружие обнаружилось не у Асада, а у ИГ - при бомбёжке коалиции (0)
"Сладости капитализма": очередной случай использования рабского труда под Курском (4)
Максим Калашников: К задержанию Мальцева (7)
К Мальцеву пришли с ордером и болгаркой (7)
"Коммунистический" Китай встал на сторону империализма в сирийском противостоянии (4)
Экс-глава Марий Эл Маркелов задержан за взятку в 250 миллионов рублей (1)
Миллиардер Усманов подал в суд на Навального и ФБК (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Ленинградцам и не тoлькo
Дарья Митина Дарья Митина: Кoнвoйнoе
Дарья Митина Дарья Митина: Гендернoе
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Искусство лжи
Дарья Митина Дарья Митина: Ещё oдин видный oрганизатoр прoтестoв нарисoвался:))
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss