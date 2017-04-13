Газпром решил сэкономить на акционерах

Правление "Газпрома" в четверг на заседании по вопросам годового собрания подтвердило свое намерение рекомендовать совету директоров и годовому собранию выплатить дивиденды за 2016 год в размере 7,89 рубля на акцию, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".

В федеральный бюджет на текущий год заложены куда более высокие ожидания - 18,86 рубля на акцию (из расчета 50% от чистой прибыли по МСФО). С учетом предварительных оценок аналитиков прибыли "Газпрома" за 2016 год, предложения менеджмента "Газпрома" составляют порядка 20% прибыли по МСФО.

"Газпром" продолжает придерживаться политики, направленной на сохранение объема дивидендных выплат на уровне не ниже уже достигнутого компанией. Предложение правления о размере дивидендов за 2016 год учитывает необходимость сохранения устойчивого финансового положения общества, реализации приоритетных стратегических проектов и соблюдения интересов акционеров", - комментирует компания позицию руководства.

Окончательное решение по размеру дивидендов должен принять совет директоров в мае. В прошлом году совет скорректировал первоначальное предложение менеджмента. Правление утвердило проведение годового собрания 30 июня 2017 года в Москве.

Ранее руководство газового монополиста заявило о готовности выполнить решение государства о выплате дивидендов в размере 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), если такое решение будет принято властями.

"То, что сейчас существует тенденция и позиция государства по увеличению дивидендов в компании с государственным участием, на мой взгляд, является положительным сигналом по рыночному подходу управления экономикой. До этого мы наблюдали ситуацию, когда некоторые бюджетные сложности в государственном бюджете, его дефицитность и балансировка осуществлялись только путем увеличения налогов. То, что касается нашей дивидендной политики, ее утверждает совет директоров. Пока она не пересматривалось, она предусматривает выплату дивидендов акционерам в размере от 17,5% до 30%", - заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов.

Напомним, что в 2016 году правительство разрешило «Газпрому» выплатить дивиденды с 50% чистой прибыли по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета), а не по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности), нарушив тем самым свое же апрельское распоряжение. Следует отметить, что распоряжение правительства от 19 апреля проигнорировали все крупнейшие российские плательщики.