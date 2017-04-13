В Самарской области нашли гранаты

13 апреля в дежурную часть МО МВД России "Богатовский" поступило сообщение о том, что на обочине автодороги "Богатое - Оренбург" обнаружено три предмета, похожих на гранаты. На место происшествия выехали оперативники и кинологи, а также специалисты-взрывотехники. Специалисты пришли к выводу, что среди них есть боевая граната РГД-5, а также две гранаты Ф-1.

Не стоило тратить на это время, если бы не сообщение о задержании сегодня же в Самарской области украинского шпиона, сотрудника военной разведки, который вел разведывательную деятельность.

Ранее боеприпасы обнаруживались в Ростовской области, где произошел теракт с использованием мины-ловушки и взорвался многквартирный дом в Таганроге.

Украинского шпиона отпустят домой

Однако никакой связи между этими событиями следственные органы не желают видеть, и готовятся депортировать шпиона домой.