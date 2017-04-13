Химическое оружие обнаружилось не у Асада, а у ИГ - при бомбёжке коалиции

Удар ВВС коалиции под эгидой США по штабу и складам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе Джалта под городом Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска) привел к отравлению сотен людей. Об этом говорится в распространенном агентством SANA заявлении командования ВС Сирии.

В нем сообщается, что налет авиации был совершен в среду в 17:30 по местному времени (совпадает с мск). В результате было уничтожено большое число террористов, в том числе иностранных наемников.

"Однако после бомбардировки над складом поднялся желтый дым. Это свидетельствует о том, что там хранились запасы отравляющих веществ, - указывается в документе. - В результате от отравления погибли сотни человек, в том числе мирные граждане".

Точных сведений о погибших и пострадавших сирийское командование не приводит.

"Этот инцидент вновь подтверждает, что террористические организации обладают запасами химического оружия, у них имеется возможность его получать, хранить и использовать, благодаря содействию известных региональных государств", - подчеркивается в документе.

4 апреля командование ВС САР выступило с заявлением, в котором возложило ответственность за применение отравляющих газов в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) на банды террористов. В нем подчеркивалось, что "сирийская армия не обладает химическими боезарядами, а все обвинения в ее адрес по этому поводу являются сфабрикованными".

В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну.

Позднее Россия наложила вето на проект резолюции, обязывающей Дамаск передать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю информацию о полетах авиации 4 апреля, а также предоставить доступ на авиабазы, которые могли использоваться для нанесения удара по Хан-Шейхуну.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности заявил о готовности Дамаска предоставить экспертам ОЗХО доступ к авиабазе Шайрат, чтобы проверить, хранился ли на ней зарин, который, как утверждают западные страны, применялся в ходе недавней атаки.

- А вот и то, что кратко называется "ч.т.д.", - хмурится редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - США со своими приспешниками заметают следы источников химоружия, и сейчас им наплевать на мирные жертвы, мирных жертв будет пусть даже больше, чем при том "асадовском поводе", который они использовали для атаки сирийского аэродрома "томагавками", действия империализма всегда одинаково подлы, но прикрываются моралью ООН постскриптум, мол, ну, не нашли мы у Саддама химического оружия, зато стёрли диктаторский режим с лица земли, а заодно создали ещё один очаг нестабильности, помогли нашим корпорациям укрепиться на ближневосточном рынке... Весьма интересно, что теперь запоют и наши тупоголовые трампнашисты, и американские пропагандоны!

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