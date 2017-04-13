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Московский листок

Митя-премьер отлил очередной, "деревенский" афоризм в граните

Опубликовано 13.04.2017 автором Алекснадра Коренева в разделе комментариев 4

регионы кризис медведев позор либералы село стабилизец
Митя-премьер отлил очередной, "деревенский" афоризм в граните

Премьер-министр России не смог ответить на вопрос, будет ли в селе работа. Зато обещал "стараться поднимать почти каждую деревню". Меня удивляет логика нашего правительства. Готовы с пеной у рта доказывать свою правоту по какому-нибудь частному вопросу, не замечая более масштабной проблемы. Даже если она всем очевидна.

Вчера глава российского правительства в очередной раз это продемонстрировал. Дмитрий Медведев посещал «Тамбовский бекон» и говорил с его работниками. Я, конечно, не сомневаюсь, что «вопросы премьеру» были обговорены с вопрошающими заранее, и тем не менее, даже на явно подготовленный вопрос Дмитрий Медведев не смог дать внятного ответа.

А вопрос заключался в следующем. Один из работников предприятия сказал:

— Я сам из области, не из города. Родители всю жизнь проработали в колхозе. Колхозы все развалились, из-за этого деревни все вымерли, народ весь уехал. Будут ли приниматься меры, чтобы колхозы работали?

Думаю, вопрос понятен. Был колхоз - была работа. Не стало работы - не стало села. Будет ли государство что-то делать, чтобы в деревнях снова появились рабочие места. Вот о чём простодушно спросил трудяга «Тамбовского бекона».

И что же он слышит в ответ от человека, занимающего второе место в государстве?

— Очень внимательно надо заниматься деревней, — произносит очевидность Дмитрий Медведев. — Есть программа по социальному обустройству села, она действует почти 10 лет, действует до 2020 года. Конечно, она не решает всех проблем, но я просто приведу некоторые цифры, которые могут быть Вам интересны.

Дальше началось перечисление заслуг государства в «социальном обустройстве села».

Итак, правительство: 1. строит жильё, 2. строит школы, 3. строит ФАПы, 4. строит детские сады, 5. строит школы, 6. дарит школьные автобусы.

Простите, Дмитрий Анатольевич, а где же ответ про работу? С колхозами-то как вопрос решать будете?

Не отвечает.

— Кого нужно удержать на селе? Молодёжь прежде всего, — пускается в рассуждения премьер-министр. — Чтобы были условия, более или менее сходные с условиями в городе. А это нормальный дом.

Вот так новости! Удержать молодежь на селе домами. Это что ж получается, у нас вся деревня за жильём в города переехала?

Что за чушь такая? Да студенты (молодежь) готовы снимать углы в коммуналках, жить в обшарпанных общагах, делить гостинку на двоих-троих, только чтобы закрепиться в городе. Не за тёплым туалетом и не за призрачными развлечениями едут, а за будущей работой. Едут — и стонут потом, сбегают с последних пар в пятницу, чтобы успеть на автобус и провести выходные с родителями, в селе.

А потом они вырастают. Устраиваются, у кого как получится. Но не возвращаются. А в сёлах остаются стареющие родители, бабушки и дедушки - в общем, основная масса пенсионеров и совсем немного людей трудоспособного возраста (редкий бюджетник или фермер).

Так для кого все эти автобусы, детсады и школы, если в селах некому рожать детей?

— Без школ деревня просто умирает. Если нет школы, всё, значит деревня действительно просто растворяется, — говорит премьер-министр, явно путая причину со следствием.

Это, Дмитрий Анатольевич, когда детей больше нет, школа закрывается - за ненадобностью.

В общем, перечислив все социальные блага, гарантированные (ну хотя бы в неконкретном будущем) сельскому населению, только седьмым пунктов Дмитрий Медведев вспомнил про занятость населения.

— Не менее важно (но это зависит не только от государства) возникновение класса нормальных аграрных собственников, которые будут заниматься развитием деревни, потому что без них мы государственные рабочие места не создадим. Такие огромные производства, как ваше, в каждую деревню не поставишь. Поэтому приход частного капитала – это тоже очень важное направление.

Вот и всё, что сказал Медведев. Рабочие места даёт частный капитал, и это не зависит от государства.

Дальше он заявил, что, по его мнению, село стало возрождаться. А ещё пообещал «стараться поднимать» (не поднять, а только стараться) «практически каждую деревню». То есть не каждую, а практически каждую - за исключением, видимо, отдалённых хуторов, где живут одни старые бабки, и куда всё равно не проводят ни газ, ни водопровод, потому что эти населённые пункты всё равно обречены и нечего на них деньги тратить…

Закончил ответ на вопрос премьер-министр замечательным рассуждением в духе «если деревни пустеют, значит, аграрии стали лучше работать».

— Когда я ещё только приступал к работе в Правительстве (2006-2007 гг.), у нас в деревнях жило 35% населения. Сейчас – 25%… Это не всегда означает, что всё плохо. Это в ряде случаев означает, что просто труд становится более высококвалифицированным, производительность труда растёт и поэтому не нужно такого количества населения на селе, — заявил премьер-министр. — Но в то же время это всё равно тревожные тенденции, и за ними государство обязано следить.

«Сёла мрут, но — да, мы в курсе».

От редакции: Тут, конечно, и добавить-то нечего. Да, такие нами руководят господа - верующие в силу частного капитала, перепрофилирующие колхозы под фермерские хозяйства с уменьшением производительности труда, с планомерным вымиранием села, соответственно. И они, конечно же, в курсе того, что происходят - не в курсе только, что ответственность и за деколлективизацию села, как и за деиндустриализацию лежит на них, и только на них. На тех, кто не случайно, а планомерно, с указа Ельцина 1995-го года убивал колхозы, раздавал колхозные земли под виллы (то же Подмосковье ведь было не только дачным регионом, но и весьма процветающим колхозным и совхозным, образцовым). Где это всё? Может, как-то здешняя бедность связана с локальным обогащением Медведева - с тем, что он не в РФ, а в Тоскане заимел себе виноградники? Кто и когда спросит с этих негодяев за разорение нашей советской родины, за уродование села?!

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 4
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Почему трете комментарии?
СИЛ написал 13.04.2017 17:21
Алекснадра Коренева, вы сами-то из колхоза будете? Дояркой работаете? Или навоз убираете?
Все правильно сказал Дмитрий Анатольевич!
Разве процесс умирания деревни с приходом Медведева? Или Путина? Вы лжете, бессовестная!
Как только не стыдно Вам!
А вам, Дмитрий Черный, вот что скажу: негодяи, ответственные за разорение нашей советской страны, сидят в редакции Форума! Стать пишут и пафосно негодуют, сволочи!
Ты, Димка, молодой еще.Пусть они расскажут анекдот брежневских времен про работу и оплату!
И не смейте меня банить! Ссылаетесь на международную конвенцию о свободе слова и тут же ее нарушаете!
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Re:
Д.Ч. написал 13.04.2017 17:19
правда, у придурков не бывает виноградников в Тоскане... а так - да, дебилок, но при монархе и кони правят порою, еще не худший, свезло нам...
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(без названия)
хорошая новость написал 13.04.2017 16:33
Мне этот кремлевский "мыслитель" напоминает,особенно после "компота", персонажа монолога Хазанова-"придурка из кулинарного техникума".
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нашли о чем спрашивать
замкадыш написал 13.04.2017 16:11
Спросили бы о айфонах,о видах на урожай винограда в Тоскане,о новых элитных авто, дорогих часах.
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