Девяносто процентов граждан Украины живут в бедности

По мнению социологов, бедность в Украине носит массовый характер и по охвату, и по глубине проникновения. На сегодняшний день около 90% украинцев живут в бедности, поскольку тратят 62% и более своих доходов на базовые потребности. Согласно последнему отчету ООН по рейтингу человеческого развития в мире, на сегодняшний день 60% украинцев живут за чертой бедности.

В рейтинге человеческого развития ООН, Украина заняла 84 место. Научный сотрудник отдела экономической социологии Института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк уверена, что в Украине наиболее целесообразно использовать подход в оценке уровня бедности, согласно которому семьи, тратящие 62% и более своего дохода на удовлетворение базовых потребностей в еде, оплате жилища, одежды, – живут в бедности.

"Этот подход нам позволит на самом деле оценить бедность и малообеспеченность в украинском обществе. Для того чтобы человек мог сказать, что он живет достойно, что у него нормальный уровень жизни, должен оставаться достаточный доход, чтобы удовлетворять потребности более высокого уровня — в отдыхе, в качественном досуге и так далее. При определении бедности очень важно кроме дохода учитывать еще и риски попадания в категорию бедных: даже при высоком доходе, человек, не имея сбережений, в случае потери здоровья или еще каких-либо ухудшений жизненных условий, сразу же может попасть в категорию бедных. И на эту проблему тоже надо обращать внимание", – сказала Виталина Буткалюк на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По ее словам, если руководствоваться вышеназванным подходом, то станет очевидным, что бедность в Украине носит массовый характер и по охвату, и по глубине проникновения. Именно таким критерием оценки будет руководствоваться Институт социологии при проведении опроса в нынешнем году. "И мы примерно можем говорить, что эта бедность порядка 90% на сегодня. Мы только в 2017 году так поставим вопрос, а сейчас мы можем говорить только о данных исследования предыдущего года.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный добавляет:

- Сколько лет, сколько потерь потребуется трудящимся Украины и РФ, чтобы осознать одну, но очень важную истину? Что убийство СССР, произошедшее на их глазах, что война между бывшими братскими республиками - выгодны не им, не трудящимся, а той буржуазии, что сейчас за них, за трудящихся решает то в Минске, то в ООН, то между собой напрямую, сколько одной республике платить другой за газ, какие вводить пошлины и так далее... Разделённые, Россия и Украина - порознь, но в одну сторону идут, туда, где бедные становятся беднее, а богатые богаче, причём заводят недвижимость и хранят свои "сбережения" не в РФ и не в Украине, а за пределами "бывшего СССР". Да, у народа Украины и России - один на самом деле враг, это класс буржуазии. Он хоть и представлен разными рожами, Коломойского ли, Ахметова ли, Усманова ли, Медведева ли, Путина ли, - не суть. Ибо класс этот часто меж собой видится где-нибудь на тёплых берегах Евросоюза, покупает соседние виллы в Испании или Швейцарии... Ему, классу, не перепадает ни капли тех бед, что сейчас расхлёбывают украинцы, а скоро будут расхлёбывать и граждане РФ. И глупо полагать, что восстание против буржуазии в РФ "приведёт к тому же, к чему в Украине" - нет, украинское восстание против клептократов оседлали уже на финальной стадии новые буржуи, потому что с националистами у них нет противоречий. А вот в РФ нужна революция, способная переломить регрессные процессы как в экономике, так и в целом в обществе - чтобы Украина снова стала сестрой-республикой СССР, Белоруссия не откажется присоединиться к такому Союзу, остальные - тем более. Только с прибалтийскими республиками будут проблемы, но и они преодолимы при уверенном политическом руководстве революцией. А без неё - порознь, но к одной бедности, депопуляции, ксенофобии, дающей силу только буржуазии...

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