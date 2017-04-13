Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Девяносто процентов граждан Украины живут в бедности

Опубликовано 13.04.2017 в разделе комментариев 1

украина кризис бедность
Девяносто процентов граждан Украины живут в бедности

По мнению социологов, бедность в Украине носит массовый характер и по охвату, и по глубине проникновения. На сегодняшний день около 90% украинцев живут в бедности, поскольку тратят 62% и более своих доходов на базовые потребности. Согласно последнему отчету ООН по рейтингу человеческого развития в мире, на сегодняшний день 60% украинцев живут за чертой бедности.

В рейтинге человеческого развития ООН, Украина заняла 84 место. Научный сотрудник отдела экономической социологии Института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк уверена, что в Украине наиболее целесообразно использовать подход в оценке уровня бедности, согласно которому семьи, тратящие 62% и более своего дохода на удовлетворение базовых потребностей в еде, оплате жилища, одежды, – живут в бедности.

"Этот подход нам позволит на самом деле оценить бедность и малообеспеченность в украинском обществе. Для того чтобы человек мог сказать, что он живет достойно, что у него нормальный уровень жизни, должен оставаться достаточный доход, чтобы удовлетворять потребности более высокого уровня — в отдыхе, в качественном досуге и так далее. При определении бедности очень важно кроме дохода учитывать еще и риски попадания в категорию бедных: даже при высоком доходе, человек, не имея сбережений, в случае потери здоровья или еще каких-либо ухудшений жизненных условий, сразу же может попасть в категорию бедных. И на эту проблему тоже надо обращать внимание", – сказала Виталина Буткалюк на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По ее словам, если руководствоваться вышеназванным подходом, то станет очевидным, что бедность в Украине носит массовый характер и по охвату, и по глубине проникновения. Именно таким критерием оценки будет руководствоваться Институт социологии при проведении опроса в нынешнем году. "И мы примерно можем говорить, что эта бедность порядка 90% на сегодня. Мы только в 2017 году так поставим вопрос, а сейчас мы можем говорить только о данных исследования предыдущего года.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный добавляет:

- Сколько лет, сколько потерь потребуется трудящимся Украины и РФ, чтобы осознать одну, но очень важную истину? Что убийство СССР, произошедшее на их глазах, что война между бывшими братскими республиками - выгодны не им, не трудящимся, а той буржуазии, что сейчас за них, за трудящихся решает то в Минске, то в ООН, то между собой напрямую, сколько одной республике платить другой за газ, какие вводить пошлины и так далее... Разделённые, Россия и Украина - порознь, но в одну сторону идут, туда, где бедные становятся беднее, а богатые богаче, причём заводят недвижимость и хранят свои "сбережения" не в РФ и не в Украине, а за пределами "бывшего СССР". Да, у народа Украины и России - один на самом деле враг, это класс буржуазии. Он хоть и представлен разными рожами, Коломойского ли, Ахметова ли, Усманова ли, Медведева ли, Путина ли, - не суть. Ибо класс этот часто меж собой видится где-нибудь на тёплых берегах Евросоюза, покупает соседние виллы в Испании или Швейцарии... Ему, классу, не перепадает ни капли тех бед, что сейчас расхлёбывают украинцы, а скоро будут расхлёбывать и граждане РФ. И глупо полагать, что восстание против буржуазии в РФ "приведёт к тому же, к чему в Украине" - нет, украинское восстание против клептократов оседлали уже на финальной стадии новые буржуи, потому что с националистами у них нет противоречий. А вот в РФ нужна революция, способная переломить регрессные процессы как в экономике, так и в целом в обществе - чтобы Украина снова стала сестрой-республикой СССР, Белоруссия не откажется присоединиться к такому Союзу, остальные - тем более. Только с прибалтийскими республиками будут проблемы, но и они преодолимы при уверенном политическом руководстве революцией. А без неё - порознь, но к одной бедности, депопуляции, ксенофобии, дающей силу только буржуазии...

Материалы по теме:

Украинского шпиона отпустят домой

Порошенко навестил карателей на Луганщине

Путин классово "ударил рублём" по укробайтерам

Митя-премьер отлил очередной, "деревенский" афоризм в граните

"Сладости капитализма": очередной случай использования рабского труда под Курском 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
нереально обожратый написал 13.04.2017 16:58
Дим, ты уж определись, че там у хохлопов было - "восстание против клептократов" или переворот за печеньки Госдепа. Выработай там с рЫдактором генеральную линию партии и неукоснительно ее придерживайся, а то не поймет вас простой народ...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто первым полетел в космос?:
Результаты
Интернет-ТВ
К Мальцеву пришли с ордером и болгаркой
К Мальцеву пришли с ордером и болгаркой
13.04.2017
Михаил Делягин: Сторонникам средневекового запрета абортов
Михаил Делягин: Сторонникам средневекового запрета...
13.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Девяносто процентов граждан Украины живут в бедности (1)
Митя-премьер отлил очередной, "деревенский" афоризм в граните (4)
В Самарской области нашли гранаты (1)
Газпром решил сэкономить на акционерах (1)
Украинского шпиона отпустят домой (6)
Химическое оружие обнаружилось не у Асада, а у ИГ - при бомбёжке коалиции (3)
"Сладости капитализма": очередной случай использования рабского труда под Курском (4)
Максим Калашников: К задержанию Мальцева (9)
К Мальцеву пришли с ордером и болгаркой (11)
"Коммунистический" Китай встал на сторону империализма в сирийском противостоянии (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Ленинградцам и не тoлькo
Дарья Митина Дарья Митина: Кoнвoйнoе
Дарья Митина Дарья Митина: Гендернoе
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Искусство лжи
Дарья Митина Дарья Митина: Ещё oдин видный oрганизатoр прoтестoв нарисoвался:))
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss