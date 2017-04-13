Ленинградский теракт можно было предотвратить, если б бюджет тратили на метро, а не столовую ЗакСа

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования оценок населением недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Более половины респондентов (52%) полагают, что взрыв в петербургской подземке, жертвами которого стали 14 человек, не считая предполагаемого террориста-смертника, можно было предотвратить. 40% высказали противоположное мнение, остальные затруднились с ответом.

При этом среди респондентов нашлись те, кто подозревает в причастности к этому резонансному преступлению власти РФ.

30% опрошенных полагают, что за терактом стоит международная террористическая организация "Исламское государство"*, 12% - боевики/террористы, 3% назвали США, по 2% - Украину, выходцев с Кавказа или из Средней Азии, Сирию и правительство РФ.

В то же время более половины респондентов (52%) уверены, что власти смогут защитить население страны от новых терактов.

Опрос был проведен 7-9 апреля 2017 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, утверждают исследователи.

3 апреля в петербургском метрополитене самодельная бомба взорвалась в вагоне поезда, следовавшего от станции "Сенная площадь" к "Технологическому институту". Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было обнаружено несработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.

Виновным во взрыве следствие считает 22-летнего уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, останки которого были найдены на месте происшествия. По версии СК, он действовал не один - по делу о теракте арестовано восемь предполагаемых сообщников террориста-смертника.

Ответственность за этот теракт никто на себя не взял. Следственный комитет РФ сразу после теракта дал указание проверить, был ли Джалилов связан с ИГ (запрещена в РФ).

Отметим, что на безопасность в ленинградском метро тратится из бюджета северной столицы - не так-то много. Зато те, кто принимает важнеёшие для всего города решения в ЗакСе, ни в чём себе не отказывают в плане еды.

Столовой для питерских депутатов выделили дополнительно 12 млн рублей из бюджета, большая часть пойдет на закупку обедов для народных избранников. "Фонтанка" отмечает, что, несмотря на выручку в 25 млн в год, ФГУП "Столовая Мариинского дворца" хронически убыточен.

По данным издания, постановление о выделении субсидии подписал 5 апреля губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Субсидия из городского бюджета в размере 12 млн рублей предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе.

Из этой суммы почти 2 млн выделяется на приобретение производственного оборудования и мебели. Около 10 млн пойдет на закупку сырья и готовой пищевой продукции, "предназначенной для организации питания в Мариинском дворце".

Ассортимент блюд, финансируемых за счет казны, должен определить комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. В столовой Мариинского дворца питаются депутаты, сотрудники аппарата и гости городского парламента.

По данным Федеральной службы государственной статистики, выручка ГУП "Столовая Мариинского дворца" превышает 25 млн рублей в год, но его деятельность остается убыточной.

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