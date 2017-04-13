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Московский листок

Собянин поставит памятник Солженицыну - ему на славу, Путину на позор

Опубликовано 13.04.2017 в разделе комментариев 2

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Собянин поставит памятник Солженицыну - ему на славу, Путину на позор

Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе на заседании проголосовала за установку памятника писателю, Нобелевскому лауреату Александру Солженицыну на улице его имени в районе Таганки в центре Москвы, передает агентство "Интерфакс". 

Памятник будет установлен в сквере между домами N11 и N13 по улице Солженицына (бывшая Большая Коммунистическая) недалеко от Дома русского зарубежья, носящего имя писателя, на Верхней Радищевской улице. Проект памятника будет определен по результатам открытого творческого конкурса. 

Ожидается, что монумент будет открыт в 2018 году - в год 100-летия со дня рождения писателя. С предложением об установке памятника в комиссию обратился директор Дома русского зарубежья имени Солженицына, уточняет агентство. 

Проектирование памятника, как ожидается, возьмет на себя Министерство культуры РФ, а изготовление, установку и благоустройство прилегающей территории - Русский благотворительный фонд Солженицына. 

В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. В преддверии этой даты Министерство иностранных дел РФ объявило о намерении обратиться к ЮНЕСКО с предложением объявить 2018 год Годом Солженицына. К юбилейной дате в Москве будет открыт музей писателя, еще один музей начнет работать в Рязани. А в одноименном сквере будет установлен памятник Солженицыну.

От редакции: Любой режим держится на определённых идеологических оценках, позициях, акцентах и иногда мифах. Дело не в Солженицыне - дело в том симулякре, который возник в ходе перестройки, и который классово дорог режиму Ельцина-Медведева-Путина. Симулякр этот называется "ГУЛАГ", хотя с реальным ГУЛАГом имеет только пару точек пересечения - остальное голая пропаганда, которая в период холодной войны велась вполне конкретными империалистическими странами на территории СССР, в среде интеллигенции, с одной лишь целью. Уничтожить СССР, уничтожить глобального конкурента и, самое главное, идеологического оппонента, благодаря которому на карте мира появилось столько социалистических государств, а власть капитала ослабилась.

Цель эта была достигнута. Использовавшийся в этой игре не такой уж великий, но политически подходящий ЦРУ, США и всему капиталистическому миру, талант Солженицына - мало кого волнует сейчас. Соответствие его прозы исторической реальности - тоже не волнует никого. А музей его на Таганке, где и хотят втемяшить памятник - называется очень правильно "Русское зарубежье". Вот таким "русским зарубежьем на советской земле" и остаётся писанина антисоветчика, кровного ненавистника Советской родины, сторонника распада СССР и возникновения на его месте Союза славянских государств. Установкой памятника этому откровенному врагу советского народа (открыто призывавшему к атомным бомбардировкам СССР сразу после переселения в Вермонт) - режим не ему славу, а себе позор "скликает". (Как это актуально в период нового витка конфронтации того, что осталось от СССР, и США в Сирии!). Что ж, не будем мешать этому "мудрому" ходу московских и федеральных властей. Кстати, если кто бывал в тамошнем книжном магазине "зарубежья" - так это крайне неприветливые люди, это секта, живущая вовсе не на заработанное на продаже книг, а на таинственные пожертвования. И в последние годы (где-то с 2008-го, ещё до смерти "классика") - это "пожертвования", гранты, уже не буржуазии из США, а из бюджета РФ, выписываемые рукою Путина и Медведева, то есть это наши с вами деньги, которые тратят нам во зло.

Что ж, памятник Солженицыну во Владивостоке уже пометили табличкой "Иуда" советские патриоты - будет и "московский филиал"... Режиму воров социалистической собственности нужен конфликт с обворованным населением, обворованным как раз под "анастезией" архипелагов-гулагов - мол, "назад нельзя! там хуже, лучше мирно вымирать, но врагов народа не карать", - власть этот конфликт получит.

Дмитрий Чёрный, пролетарский писатель 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик711 написал 13.04.2017 20:15
Солженицын первый вогнал гвоздь в гроб Сионизма?
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(без названия)
Матрос написал 13.04.2017 20:03
Думаю краска или еще лучше - дерьмо на истукане этого малограмотного американского ушлепка - русофоба не будет переводиться.
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