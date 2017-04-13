Российские телеканалы отказываются транслировать "Евровидение" без Самойловой

Российский Первый канал не будет транслировать конкурс "Евровидение-2017" в Киеве из-за запрета украинских властей на въезд участницы от России Юлии Самойловой.

«Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей», цитирует РБК сообщение канала.

Телеканал считает неприемлемыми предложения Европейского вещательного союза о замене Юлии Самойловой на другого участника или ее дистанционного участия в конкурсе.

Ранее об отказе трансляции конкурса заявили ВГТРК и "России 24".

Напомним, Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд на Украину сроком на три года. В СБУ считают, что она нарушила законодательство Украины в части пересечения государственной границы, въехав на территорию Крыма без согласования с Киевом.