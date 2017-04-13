В Ленинграде рвануло возле библиотеки Чернышевского, подростку оторвало кисть

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове рядом с библиотекой им. Н. Г. Чернышевского на улице Одоевского в четверг, 13 апреля, произошел взрыв, в результате которого пострадал подросток, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на работников библиотеки. ТАСС в ГУ МВД уточнили, что инцидент произошел около 18:40 мск.

Взрыв прогремел между домом 27 на улице Одоевского и домом 4 на проспекте КИМа. Взрывное устройство сработало в руках подростка 14-15 лет. По предварительной информации, у него травматическая ампутация кисти. Агентство FlashNord, ссылаясь на источник в региональном МВД, и агентство "Росбалт" подтверждают, что пострадавшему оторвало руку.

Раненого доставили в детскую больницу N2 Святой Марии Магдалины. По словам очевидцев, молодой человек "что-то поднял около библиотеки", после чего раздался взрыв.

Позже "Фонтанка" уточнила, что взрыв неустановленного устройства произошел "при попытке его разбора", пострадавший - студент Санкт-Петербургского государственного технологического института Андрей К.

Как уточняет Life, Андрей К. 1999 года рождения учился на химика, в соцсетях публиковал фотографии с проводимыми им химическими экспериментами, в Instagram - химические формулы. Молодой человек подписан на несколько пабликов в соцсети "ВКонтакте", посвященных химии.

За несколько часов до взрыва Андрей разместил на своей странице во "ВКонтакте" пост с музыкальной подборкой: "Просто напоминаю, что бессмертие излечимо. Ну и сонграндом в честь самого лучшего дня".

В паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что травмы у пострадавшего серьезнее, чем пишут СМИ: "Левая кисть оторвана, правая кисть наполовину. Паренек молодой, лет 17-18. Лицо тоже задело, многочисленные раны".

Полиция перегородила вход в библиотеку. "Гайцы говорят отойти подальше", - пишут очевидцы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сейчас этот участок улицы Одоевского оцеплен.

Напомним, в Ростове в течение одного дня были найдены боевые гранаты на главном ж/д вокзале и возле подстанции «скорой». Опасные предметы обнаружили еще днем 10 апреля.

По информации источника DonDay.ru, оба раза об опасных находках сообщили в правоохранительные органы прохожие. На железнодорожном вокзале гранату заметили возле рельсов. Второй боеприпас был найден в кустах, недалеко от подстанции скорой медицинской помощи № 7.

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