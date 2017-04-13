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Московский листок

"Трампнаш" продолжает демонстрацию военного превосходства США над РФ в Афгане

Опубликовано 13.04.2017 в разделе комментариев 1

сша террор афганистан игил исламизм
"Трампнаш" продолжает демонстрацию военного превосходства США над РФ в Афгане

Пентагон впервые в истории США применил свое самое совершенное неядерное оружие, сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43, которую неофициально именуют "матерью всех бомб" (MOAB), нанеся удар по позициям террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) на востоке Афганистана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники в Пентагоне. 

Как стало известно журналистам, США нанесли удар по позициям террористов в афганской провинции Нангархар, расположенной на востоке страны на границе с Пакистаном. Телеканал сообщает, что авиаудар состоялся "несколько часов назад". 

Агентство Reuters тем временем со ссылкой на официального представителя Минобороны США Адама Стампа сообщает о том, что авиаудар по позициям ИГ* был нанесен бомбардировщиком MC-130. 

По данным источников CNN, военный самолет США на протяжении долгого времени находился на территории Афганистана "в ожидании приказа на поражение подходящей цели". 

По предварительной информации, целью авиаудара стали тоннели и пещеры ИГ. В настоящее время американские военные оценивают нанесенный террористам ущерб. 

Белый дом подтвердил авиаудар по позициям ИГ в Афганистане 

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на специальном брифинге также официально подтвердил информацию об авиаударе в Афганистане. "В 19:00 по местному времени в Афганистане США применли авиабомбу GBU-43, чтобы разрушить систему тоннелей и пещер, которую использовали террористы для перемещения", - объявил Спайсер. 

По словам официального представителя Белого дома, "США крайне серьезно относятся к борьбе с терроризмом, и поэтому они должны лишить террористов возможности свободного перемещения для продолжения своей деятельности". 

Спайсер также подчеркнул, что США сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Однако он отказался вдаваться в подробности, касающиеся деталей операции, и переадресовал эти вопросы в Пентагон. 

Позднее Пентагон опубликовал официальное заявление о проведенной операции. В Минобороне США подтвердили ранее озвученную информацию, уточнив, что целью авиаудара была "минимизация рисков для последующего проведения наземных операций американскими и афганскими войсками". 

"Потери ИГИЛ* продолжаются. Они (террористы - Прим. NEWSru.com) используют взрывчатку, тоннели и бункеры, чтобы усилить свою оборону. Это именно то оружие (бомба GBU-43 - Прим. NEWSru.com), которое ослабит эти препятствия и позволит нашу наступательную операцию против ИГИЛ*", - заявил командующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон. 

В Пентагоне подчеркнули, что американские военные использовали все меры предосторожности, чтобы исключить вероятность потерь среди мирного населения при авиаударе. "Армия США наступательную операцию до тех пор, пока позиции ИГИЛ* в Афганистане не будут уничтожены", - резюмировали в Минобороны США. 

Журналисты подчеркивают, что этот авиаудар стал первым в истории США использованием GBU-43 в боевых условиях. Видео испытаний "матери всех бомб" можно посмотреть на видеохостинге YouTube. 

GBU-43 (MOAB) - американская фугасная авиационная бомба, одна из самых больших авиабомб, оснащенных системой спутникового наведения, разработанная в 2002-2003 годах. Вес GBU-43 - 9,5 тонны, из которых 8,4 тонны приходится на взрывчатое вещество. 

Сила взрыва GBU-43 составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения - около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 километра от эпицентра. До этого момента в арсенале США было 15 таких бомб. 

Накануне американский президент Дональд Трамп провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По ее итогам глава государства заявил, что больше не считает НАТО "устаревшим альянсом", как он говорил во время предвыборной кампании, упрекая партнеров в недостаточном финансировании нужд военного союза.

Напомним, сегодня же удар ВВС коалиции под эгидой США по штабу и складам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе Джалта под городом Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска) привел к отравлению сотен людей. Об этом говорится в распространенном агентством SANA заявлении командования ВС Сирии.

В нем сообщается, что налет авиации был совершен в среду в 17:30 по местному времени (совпадает с мск). В результате было уничтожено большое число террористов, в том числе иностранных наемников.

"Однако после бомбардировки над складом поднялся желтый дым. Это свидетельствует о том, что там хранились запасы отравляющих веществ, - указывается в документе. - В результате от отравления погибли сотни человек, в том числе мирные граждане". 

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Всего комментариев к статье: 1
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железно!
анти написал 13.04.2017 23:23
Бомбили, чтобы произвести отравления людей. Ну как людей... Террористов... Можно даже поддержать такую бомбежку.
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