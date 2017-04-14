В чём был смысл прятать лицо свидетеля?

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ В ДЕЛЕ ИГПР ЗОВ

10 и 12 апреля состоялись заседания Тверского суда по делу ИГПР ЗОВ, причём, 10 апреля состоялось только техническое заседание - рассматривались ходатайства. Вот о нём я и сообщу, а о заседании 12 аперля сообщу завтра.

Начну с того, что когда свои доказательства предъявляло обвинение, то судья назначал слушания дела 1 раз в 2 недели, а вот когда началось представление доказательств защиты, то судья начал назначать заседания три раза в неделю, конкретно - 17, 19, 21, 24, 26 и 28 апреля. Адвокаты взвыли, поскольку у них ведь есть и другие дела, и они не успевают готовиться. Но судья Криворучко неумолим в попрании статьи 15 УПК РФ о равенстве сторон: «Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом». Какое там равноправие у Криворучко, если уже и впервые попавшие на процесс журналистки интересовались - а судья удовлетворил хотя бы одно ходатайство защиты? Кстати, до сих пор не удовлетворил ни одного! Что касается обвинения, то Криворучко всего один раз отказал обвинению (в ходатайстве, когда прокурорши запросили не свидетелей запрашивать, а зачитывать их показания, данные на предварительном следствии), а вот стороне защиты он отказал в удовлетворении всех ходатайств.

И началось заседание 10 апреля удивительно - Криворучко зачитал, о чём его просила сторона защиты в ходатайствах, посланных ему с прошлого года через канцелярию. Этих ходатайств по подсчётам Соколова уже было около 70. И вот, за 25 минут Криворучко зачитал заголовки ходатайств и предложил сторонам обсудить эти фактически заголовки. Защитники и подсудимые хором запротестовали - как они могут обсуждать, то, что судья не огласил? Как они могут обсуждать, не слышав доводы ходатайств? Сторона защиты просили огласить ходатайства, прокуроры привычными штампами указали суду - отказать!

Судья начал перебирать ходатайства - «это удовлетворить, это не удовлетворить». Поскольку Мухин потом подал отдельное ходатайство, в котором даны кое-какие подробности, я не буду на этом безобразии останавливаться, а расскажу, что после этого удалось подсудимым и защите заявить суду.

Парфёнов обосновал, что с таким темпом проводить заседания нельзя, поскольку сторона защиты не успевает готовиться, просил назначать заседания 1 раз в неделю. Криворучко - отказать!

Мухин заявил ходатайство:

«Предварительное следствие считается оконченным, когда следователь предъявляет обвиняемому постановление о привлечении в качестве обвиняемого в окончательной редакции, разъясняет существо обвинения, разрешает ходатайства и начинает знакомить обвиняемого с материалами дела. Часть 5 статьи 172 УПК РФ обязывает следователя разъяснить обвиняемому существо предъявленного обвинения. Без разъяснения существа обвинения невозможна защита, в частности, невозможно подать необходимые по делу ходатайства и бессмысленно знакомство с материалами дела.

Если следователь не разъяснил существо обвинения, то судья обязан вернуть дело на доследование. Это следует из смысла закона и прямо следует из определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда от 13.05.97 по делу Ильинского (БВСР 97-11), дело которого было возвращено судом на доследование в связи с тем, что обвиняемому «не был фактически ни предъявлен, ни объявлен текст (в окончательной редакции) постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, а также не разъяснена сущность предъявленного обвинения».

Проводившая предварительное следствие следователь Талаева своим постановлением от 27 июля 2016 года прямо и письменно отказалась разъяснять суть обвинения, а именно, в организации деятельности какой организации обвиняются подсудимые, и какой экстремистской деятельностью эта организация занималась.

Таким образом, с 10 ноября Тверской суд рассматривал уголовное дело не оконченное предварительным следствием, как того требует УПК РФ, и лишив этим сторону защиты возможности защищаться.

Многочисленные ходатайства подсудимых разъяснить существо обвинения, судьёй Криворучко отклонялись, мало этого, судья не давал их заявлять.

Но 25 января гособвинитель Тарасова ходатайствовала перед судом дать ей разъяснить подсудимым существо обвинения, судья Криворучко разрешил и признал зачитанный Тарасовой текст существом обвинения. Правда, Тарасова не разъяснила, в организации деятельности какой именно организации подсудимых обвиняют, и занятие какой экстремистской деятельностью им инкриминируют, но вне зависимости от того, что именно зачитала Тарасова и является ли зачитанное ею разъяснением существа обвинения, получается, что существо обвинения даже формально было разъяснено обвиняемым только 25 января 2017 года. Следовательно, эта дата формально является датой предъявления постановления о привлечении в качестве обвиняемых в окончательной редакции. Но для окончания предварительного следствия, следователю ещё требуется рассмотреть ходатайства обвиняемых, которые они ещё не подали, а потом дать им ознакомиться с материалами дела в порядке статьи 217 УПК РФ.

В связи с этим и с тем, что Верховный Суд установил, что не разъяснение существа обвинения является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, требующим возвращения дела на доследование, прошу уголовное дело №385061 по обвинению Мухина Ю.И., Парфенова В.Н., Соколова А.А. и Барабаша К.В. по ч.1 ст. 282.2 УК РФ возвратить прокурору Центрального административного округа города Москвы для устранения препятствий в его рассмотрении судом».

Криворучко ушёл совещаться сам с собой, вернулся и зачитал итоги совещания - отказать.

Мухин заявил ещё одно:

«Прошу вас на ближайшем заседании суда рассмотреть следующее ходатайство.

В связи с окончанием предъявления доказательств стороной обвинения, встаёт вопрос об исключении из материалов дела недопустимых доказательств.

В связи с этой необходимостью напоминаю суду, что 16 февраля 2017 года в здании Мосгорсуда прошло слушание тайного свидетеля под псевдонимом Власов, который нам представлялся под псевдонимом Давыденко.

Помощники прокуроров Фролова и Тарасова, никак не мотивируя своё ходатайство, запросили суд, чтобы Власова-Давыденко допросили тайно, то есть, чтобы он откуда-то изменённым голосом отвечал на вопросы. Но зачем?? Ведь этот Власов-Давыденко не скрывал лица, когда вступал в ИГПР ЗОВ, а от ИГПР ЗОВ никто и никогда не получал никаких угроз. И в чём был смысл теперь прятать лицо этого свидетеля?

Таким образом, это был не тайный свидетель, а свидетель, которого почему-то не хотели допрашивать в присутствии тех, кто его знает.

Судья Криворучко заявил, что он ходил в комнату к этому тайному свидетелю и удостоверился, что он действительно тот, за кого себя выдаёт. Но как Криворучко мог это удостоверить, если он этого героя не видел во времена совершения подвига, а фамилии Власов и Давыденко это конспиративные псевдонимы? Судье представили чей-то паспорт (если представили), но кто сказал, что владелец этого паспорта и был тем, кого в ИГПР ЗОВ знали, как Давыденко? Видели этого Власова-Давыденко многие, но тут в суде только я, Мухин, и подсудимый Парфёнов можем быстро удостоверить личность этого Власова - удостоверить, что да, именно он и является тем Давыденко, с которым мы общались, и который поэтому являлся свидетелем по делу.

А удостоверить требуется, поскольку, как показали оглашённые в суде видео- и аудиозаписи, не мог нормальный человек, сам сдавший эти записи в следственные органы, потом на предварительном следствии лгать прямо противоположное тому, что было записано на плёнку. То есть этого Давыденко-Власова, скорее всего, либо вообще не допрашивали на предварительном следствии, а его допрос фальсифицирован от начала до конца, либо протокол его допроса был подменён следователем на фальшивый.

Мало этого, когда начался допрос этого «Власова», то быстро выяснилось, что, во-первых, в комнате свидетелей периодически отключается микрофон явно для совещаний говорящего с какими-то консультантами по ответам на вопросы, на которые свидетель не знал, что отвечать, во-вторых, выяснилось, что свидетель не знает вещей, которые настоящий Власов-Давыденко не мог не знать. К примеру.

1. Даже из собственных показаний Давыденко-Власова, полученных в ходе предварительного следствия, было установлено, что его прежде, чем приять в члены ИГПР ЗОВ, заставили изучить уставные документы ИГПР ЗОВ и ФКЗ «О референдуме», после чего проверили его знания. В результате настоящий Власов-Давыденко прекрасно знал, что цель ИГПР ЗОВ это организация референдума - Власов-Давыденко несколько раз сообщил эту цель следователю в ходе предварительного следствия, поскольку именно для выяснения этой цели его и внедряли в ИГПР ЗОВ. Но когда голос «Власова» в суде послушно показал, что цель АВН и ИГПР ЗОВ совпадают, то на естественный вопрос, что это за цель, голос «Власова» заявил, что он не помнит. Вот помнит, что цель одинаковая, но не помнит, какая это цель. То есть, не помнит, зачем его внедряли в ИГПР ЗОВ.

2. Выяснилось, что этот «Власов» не знал, что в ИГПР ЗОВ его начальники послали его под псевдонимом «Давыденко». Как это понять?

3. Этот «Власов» заявил, что в ИГПР ЗОВ знал только Мухина и Парфёнова, но на самом деле настоящий Власов участвовал в заседании ИГПР ЗОВ, которое, кстати, было уже показано в суде в видеозаписи самого Давыденко-Власова, и там познакомился с десятком человек.

4. Настоящий Власов-Давыденко принял на себя обязанности десятника ИГПР ЗОВ в Крыму и получал инструкции от Мухина, как десятник, о чём свидетельствует и видеозапись встречи, но в суде голос «Власова» не мог объяснить, кто такие десятники и в чём их обязанность.

5. Голос «Власова» не смог объяснить, в каком именно помещении проходило совещание с его участием.

И. т. д.

Почему не выступил настоящий Власов-Давыденко - понятно. Он говорил бы совсем не то, что написано в протоколе как бы его допроса на предварительном следствии.

В связи с этим, чтобы получить доказательство в том, что свидетельское показание Власов-Давыденко действительно сфальсифицировано, прошу суд в присутствии судьи Криворучко устроить нам с Парфёновым встречу с Власовым-Давыденко, чтобы мы могли опознать его и убедиться, что показания 16 февраля 2017 года в здании Мосгорсуда давал действительно тот человек, которого мы знаем, как Давыденко».

Криворучко отказал, правда, присоединил к делу и объявил, что он учтёт доводы этого ходатайства при вынесении приговора. Преступление совершило следствие, а доводы будут учтены при вынесении приговора подсудимым??

Мухин заявил ещё одно ходатайство:

«Обвинительное заключение по данному делу составлено следователем Талаевой, а, как суд увидит дальше, заместитель прокурора округа О.В. Трушкова 28 июля 2016 года уже выдавала следователю Талаевой требование возобновить производство по уголовному делу №385061 и в новом постановлении о привлечении обвиняемыми разъяснить Прокуратуре ЦАО сущность обвинения. В частности потребовала: «…уточнения ролей обвиняемых, конкретизации их действий с целью организации деятельности ИГПР «ЗОВ», как продолжения деятельности запрещенной организации МОД «АВН»» (Т. 20, л.д. 109-110).

Как суд видит, что хотя прокуратура и гособвинители отказываются говорить, в организации деятельности какой именно организации они обвиняются, но и прокуратура ЦАО понимала, что обвинить подсудимых можно только в организации деятельности ИГПР ЗОВ. А деятельность ИГПР ЗОВ не запрещалась судом.

Тем не менее, Талаева, не смотря на требования прокурора, практически ничего не изменила в обвинении, оставив не разъяснённой суть обвинения, причём, и в суде оба гособвинителя не способны её разъяснить, в частности, не разъясняют:

- в организации какой именно организации - АВН или ИГПР ЗОВ они обвиняют подсудимых;

- какой именно экстремистское деяние они инкриминируют той организации, в организации деятельности которой они обвиняют подсудимых;

- почему следствие начисто проигнорировало положения Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», хотя утверждает, что пресекло деятельность инициативной группы по проведению референдума.

Кроме того, гособвинители не объяснили и массу попутных обвинений, содержащихся в обвинительном заключении, и которые обязана объяснить автор этого заключения.

Таким образом, для надлежащего рассмотрения данного дела прошу суд вызвать в качестве свидетеля по этому делу следователя Талаеву Н.А.».

Разумеется, и это ходатайство было отклонено, причем помощник прокурора Тарасова толи всерьёз, толи съязвила, что подсудимые могут сами пригласить Талаеву для дачи показаний.

После этого суд установил порядок очередности представления доказательств подсудимыми и согласовал, что первым будет представлять доказательства Мухин, затем Соколов, Парфёнов и Барабаш.

Сидя в зале не понятно, слушает ли Криворучко стороны, поскольку он непрерывно следит за залом, давая команды приставам выводить зрителей. Стоит кому-то опустить голову, Криворучко тут же прерывает заседание с требованием приставам вывести зрителя потому, что «он плохо себя чувствует». На этом заседании Криворучко увидел корреспондента, ведущего текстовую онлайн-трансляцию, то есть, печатавшую у себя на коленях в ноутбуке, и приказал приставам её вывести из зала суда, хотя запрещать журналистам в зале суда писать - это вообще беззаконие, возможное только при отсутствии настоящих судей.

Суд был отложен на 12 апреля, об этом заседании будет рассказано отдельно.

Соб. корр.