Власти Франции освободили человека, который обчистил Московскую область

Власти Франции освободили из-под стражи бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Соответствующее решение было принято апелляционным судом города Лион. Как отмечает Agence France-Presse, суд принял такое решение, сочтя, что период содержания под стражей Кузнецова, который был задержан еще в 2013 году, превышает "разумные сроки", предусмотренные Европейской конвенцией по правам человека.

Кузнецов занимал пост министра финансов Московской области с 2000 по 2008 год, будучи также с 2004 по 2008 год первым вице-премьером правительства Подмосковья. Он был задержан летом 2013 года вблизи города Сан-Тропе в соответствии с ордером, выданным Россией. Бывший чиновник находился в розыске Интерпола с ноября 2012 года.

В марте 2015 года кассационный суд Парижа удовлетворил запрос об экстрадиции Кузнецова в Россию, однако соответствующий декрет французского правительства до сих пор не подписан. Защита экс-министра настаивает на том, что в отношении подсудимого имеется ряд "нарушений Европейской конвенции о защите прав человека". В случае его экстрадиции в Россию, утверждают адвокаты, их подзащитному будет угрожать опасность.

От редакции: Как говорится, не ждали.

Деятельность Кузнецова и компании привела Московскую область, второй по размеру субект Российской Федерации, к фактическому банкротству и внешнему финансовому управлению. Цифры ущерба назывались разные, вплоть до 20 миллиардов долларов, что делает это дело рекордным - столько в истории человечества еще не воровали.

Но тут есть нюанс - такие деньги нельзя украсть в одиночку, и полномочий даже первого вице-премьера области для этого недостаточно. Ну и процесс был длительным, и суммы заметными - в общем, совсем по-тихому этого проделать было нельзя.

Естественно, если бы Кузнецов заговорил... В общем, сначала ему дали беспрепятственно выехать за рубеж. Потом его долго-долго не выдавали и даже не арестовывали, "не могли найти". Но в конце концов обнаружили на одном из фешенебельнейших курортов мира, где он и "прятался".

А вот дальше... Французским властям совершенно не хотелось его выдавать, поскольку деньги, выведенные из России, возвращать не было желания.

Российским властям деньги были уже не важны - нужно, чтобы Кузнецов молчал. В итоге фферическая сумма претензий в 20 с лишним миллиардов долларов "усохла" до жалких 3,5 миллиардов рублей - полагаю, Кузнецов мог бы выплатить ее из "карманных" денег, если бы от него отстали...

И вот тут самое интересное. Все нити в деле Кузнецова, казалось бы, вели к тогдашнему губернатору Подмосковья герою России генералу Громову. Но генерала не трогали, и дали спокойно доработать на губернаторском посту. Казалось бы - он совсем не входил в круг "питерских" о совсем не был близок к Путину. Сейчас губернаторов сидят уже несколько.

Но дело-то в том, что Кузнецов был вовсе не "человеком Громова" - его, в прошлом топ-менеджера фактически государственного Инкомбанка, навязали подмосковному правительству из Кремля, и есть такой слух, что за личной подписью президента...

А Громовым нередко искусно манипулировали - например, навязали заведомо проигрышный иск ко мне, в числе претензий по которому были и слова о господине Кузнецове. И скандал по поводу его аферы и поспешного бегства разыгрался аккурат во время процесса в Тушинском суде (не учли, что и генерал, и губернатор, но из соседнего региона). Дело рассыпалось и закончилось мировым соглашением. Но и репутация генерала была подпорчена, и карьера завершилась.

А теперь богатый господин Кузнецов выходит на свободу, видимо, чтобы вскоре окончить свои земные дни - никто не позволит жить на свете человеку, обладающему таким компроматом. Хотя теперь, надо думать, многое известно французским спецслужбам, а может и не только им.

Деньги не отдадут. Но тут уже интересней - будут ли и каким образом реализовывать компромат на высших лиц Российского государства?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск