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Московский листок

Мальцева доставили в столицу на носилках

Опубликовано 14.04.2017 в разделе комментариев 0

Мальцева доставили в столицу на носилках

У Мальцева после ареста случился сердечный приступ: по словам очевидцев, у него были синие губы, он не мог говорить. На снимке видно, что ему снимают кардиограмму.

В таком состоянии Вячеслава Мальцева отправили в Москву, погрузили в самолет на носилках. В столицу его направили по той причине, что постановление о проведении обыска выдал Басманный районный суд Москвы.

Одновременно с Мальцевым задержаны несколько его соратников-националистов, в том числе соведущий «Артподготовки» Сергей Окунев и участники движения «Новая оппозиция» Иван Белецкий и Юрий Горский.



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