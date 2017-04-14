Мальцева доставили в столицу на носилках

У Мальцева после ареста случился сердечный приступ: по словам очевидцев, у него были синие губы, он не мог говорить. На снимке видно, что ему снимают кардиограмму.

В таком состоянии Вячеслава Мальцева отправили в Москву, погрузили в самолет на носилках. В столицу его направили по той причине, что постановление о проведении обыска выдал Басманный районный суд Москвы.

Одновременно с Мальцевым задержаны несколько его соратников-националистов, в том числе соведущий «Артподготовки» Сергей Окунев и участники движения «Новая оппозиция» Иван Белецкий и Юрий Горский.