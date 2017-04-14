Анатолий Баранов: Донбассу всегда нужно быть готовым к предательству

Дал небольшое интервью "Свободной прессе" по поводу слов Порошенко, который во время поездки на территорию танковой бригады ВС Украины, дислоцирующейся в Луганской области, заявил, что украинские танки находятся в полной боевой готовности и в случае обострения обстановки в Донбассе выдвинутся к линии разграничения.

— Сегодня официальные лица в Киеве много говорят ни о чем, не стоит искать в словах этих людей скрытых смыслов, — считает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов, — Климкин не Талейран, Порошенко не Молотов. Правда, кое-что эти слова демонстрируют — Киеву разрешено открыто плевать на Минские соглашения. Что там периодически и делают. Даже 10 процентов того, что было сказано и сделано в Киеве, скажем, Минск или Астану поставило бы в положение КНДР. А Украине можно.

— Порошенко рассказал о своей надежде на то, что властям страны вместе с дипломатами удастся вернуть Донбасс под контроль Киева. Что значит, вместе с дипломатами? Он намекает на возврат мирным путем?

— Он говорит «от вольного». Танки и дипломатическое решение в одном флаконе. Прекрасно понимает при этом, что ни то, ни другое нереализуемо — и делает все возможное, чтобы не было реализовано и впредь. Представим себе невозможное — Донбасс возвращается в состав «майданной» Украины. Богатая 140-миллионная Россия до сих пор имеет проблемы с реинтеграцией всего-то миллионной Чечни, тоже, кстати, не бедной. Франция в свое время отказалась от Алжира вовсе не потому, что не могла решить военную проблему — она не могла решить проблему мира. А тут 40-миллионная нищая страна собирается влить в себя обратно две республики, уже объявившие о своей независимости и с населением в несколько миллионов? Да там проблемы с интеграцией Харькова и Одессы не решены…

— Можно ли сказать, что Порошенко ожидает отмашку от Америки? Последует ли она?

— Отмашку на военную операцию? Но Украине нечем воевать, она все время ноет, чтобы ей подарили побольше летального оружия. И Америка не так безумна, как может показаться. И Порошенко не безумен, конечно. Он ждет денег, а война для него лишь повод их клянчить.

— А удар США по Сирии не развяжет Порошенко руки? А если будут еще удары?

— Ударов США по Сирии больше не будет, эффект от удара 59 «Томагавков» по аэродрому показал, что Америка не готова к этому. Технически не готова. Сирия не Афганистан, где полтора тысячи ракет упали в какие-то очень высокие горы и все видели только картинку пусков с эсминцев и самолеты, заходящие на штурмовку. В Сирии будет картинка и с другой стороны — сотни или даже тысячи погибших и покалеченных женщин, детей и стариков — и вполне себе уцелевшие объекты военной инфраструктуры. Как в Югославии, только раз в десять больше. По итогам такой агрессии президентом США станет другой человек, я полагаю.

— К чему готовиться Донбассу в этих условиях?

— Донбассу всегда нужно быть готовым к предательству. Это самое опасное.