Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Видео последних секунд перед взрывом в Петербурге

Опубликовано 14.04.2017 в разделе комментариев 1

В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео последних секунд перед взрывом у библиотеки на Васильевском острове вечером 13 апреля.

Собственно, самым важным является, принес пострадавший взрывное устройство с собой или подобрал возле библиотеки?




Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
да понятно все
анти написал 14.04.2017 01:37
Даже если нашел, заставят сказать, что принес сам. Но это врядли. Скорее всего, принес сам.
И про метро. Давно где-то видел информацию, как ФСБ вслепую использует людей для совершения терактов. Причем там были фамилии и конкретное уголовное дело за терроризм. Жаль, не сохранилось этих ссылок. Зачем это им нужно? Чтоб ордена и повышения по службе получать. А вы думали, что анти-люди только в синагоге и в правительстве сидят? Ню-ню...
На Николая Королева (националиста) напали анти-люди с милицейскими документами, чтобы завести на него уголовное дело за "нападение". Только благодаря имеющимся навыкам он смог отбиться и избить напавших на него работников МВД. А потом и документы-корочки у них в карманах обнаружил.
Но есть еще один важный момент. Путин больше не сможет доказать, что он во взрывах не виноват. Потому что кроме него они никому не выгодны. Вопрос решен.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто первым полетел в космос?:
Результаты
Интернет-ТВ
Видео последних секунд перед взрывом в Петербурге
Видео последних секунд перед взрывом в Петербурге
14.04.2017
Владислав Жуковский: причины массовых протестов
Владислав Жуковский: причины массовых протестов
14.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Видео последних секунд перед взрывом в Петербурге (1)
Анатолий Баранов: Донбассу всегда нужно быть готовым к предательству (0)
Мальцева доставили в столицу на носилках (0)
Власти Франции освободили человека, который обчистил Московскую область (2)
В чём был смысл прятать лицо свидетеля? (2)
"Трампнаш" продолжает демонстрацию военного превосходства США над РФ в Афгане (3)
В Ленинграде рвануло возле библиотеки Чернышевского, подростку оторвало кисть (2)
Российские телеканалы отказываются транслировать "Евровидение" без Самойловой (13)
Собянин поставит памятник Солженицыну - ему на славу, Путину на позор (14)
Ленинградский теракт можно было предотвратить, если б бюджет тратили на метро, а не столовую ЗакСа (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Пoздравление ЦК РКСМ пo cлучаю 105-й гoдoвщины сo дня рoждения тoварища Ким Ир Сена
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Махинатора столетия выпустили на свободу
Максим Калашников Максим Калашников: Владислав Жуковский: причины массовых протестов
Максим Калашников Максим Калашников: Шайрат из строя выведен
Дарья Митина Дарья Митина: Иерусалимскoе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss