В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео последних секунд перед взрывом у библиотеки на Васильевском острове вечером 13 апреля.
Собственно, самым важным является, принес пострадавший взрывное устройство с собой или подобрал возле библиотеки?
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Видео последних секунд перед взрывом в Петербурге
В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео последних секунд перед взрывом у библиотеки на Васильевском острове вечером 13 апреля.
Собственно, самым важным является, принес пострадавший взрывное устройство с собой или подобрал возле библиотеки?
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анти написал 14.04.2017 01:37
И про метро. Давно где-то видел информацию, как ФСБ вслепую использует людей для совершения терактов. Причем там были фамилии и конкретное уголовное дело за терроризм. Жаль, не сохранилось этих ссылок. Зачем это им нужно? Чтоб ордена и повышения по службе получать. А вы думали, что анти-люди только в синагоге и в правительстве сидят? Ню-ню...
На Николая Королева (националиста) напали анти-люди с милицейскими документами, чтобы завести на него уголовное дело за "нападение". Только благодаря имеющимся навыкам он смог отбиться и избить напавших на него работников МВД. А потом и документы-корочки у них в карманах обнаружил.
Но есть еще один важный момент. Путин больше не сможет доказать, что он во взрывах не виноват. Потому что кроме него они никому не выгодны. Вопрос решен.