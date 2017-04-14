Видео последних секунд перед взрывом в Петербурге В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео последних секунд перед взрывом у библиотеки на Васильевском острове вечером 13 апреля. Собственно, самым важным является, принес пострадавший взрывное устройство с собой или подобрал возле библиотеки?





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