Последний по времени зондаж намерений голосовать 23 апреля во Франции

Французы называют опросы общественного мнения "зондаж", ну то-есть результат "зондирования".

Вот вам результат зондирования сразу тремя организациями общественного мнения. Организации: IFOP, IPSOS и OPINIONWAY. Дата 12 апреля. Опрошенным был задан следующий вопрос:

"За какого кандидата проголосуете вы в первом туре президентских выборов 2017 года?"

За Марин Ле Пен собираются проглосовать 23,5 %.

За Эммануэля Макрона - 22,5 %.

За Франсуа Фийона - 19 %.

За Жан-Люка Меленшона - 18,5 %.

За Бенуа Амона - 8,5 %.

Выборы во Франции будут важны как никогда. Следите за выборами во Франции.

От редакции: Следует напомнить, что недавние выборы Трампа в Америке показали полную несостоятельность современной социологии, точнее ее зависимость и коррумпированность. Конечно, Франция совсем другая страна, и политическая система в ней своя, не американская. Но коррупция, как выясняется, является глубоко интернациональным явлением, мало зависящим от национальных политических систем.

Однако еще совсем недавно наиболее последовательно левый Меланшон (будем использовать привычную русскому читетелю транскрипцию) располагался у местных социологов где-то вблизи статистической погрешности. Но вот в самом конце президентской гонки он "вдруг" на первых же дебатах с участием всех кандидатов одерживает убедительную победу, и именно по зрительским симпатиям. После чего рисовать ему совсем уж "нулевые" проценты стало совершенно невозможно.

Как видим, теперь на выборах во Франции нарисовалась не тройка, а четверка лидеров с очень небольшим разрывом - социологические 5 процентов разрыва между Меланшном и Ле Пен действительно почти ничего не значат для выборов, а уж разница в полпроцента с безгранично обосравшимся Фийоном (а ведь его в начале кампании социологи и политологи называли практически безальтернативным кандидатом) вообще смешна.

Так что все голосуем за Жан-Люка Меланшона! У кого есть французский паспорт, конечно...

А.Б.