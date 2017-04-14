В отличие от РФ, КНДР готова к войне с США

В то время как в СМИ распространились сведения о решении США нанести превентивный удар по Северной Корее в случае получения сведений о готовности КНДР к шестому ядерному испытанию, Пхеньян уже дал Вашингтону свой жесткий ответ. Северокорейские власти заверили, что не собираются в случае атаки сидеть сложа руки и готовы к войне с американцами.

Об этом заявил в пятницу, 14 апреля, заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рель в эксклюзивном интервью AP. "Мы пойдем на войну", если США ее спровоцируют, сказал северокорейский чиновник. "Мы, конечно, не сможем сидеть сложа руки перед лицом превентивного удара США", - отметил собеседник агентства.

Хан Сон Рель заявил, что США создают проблемы в регионе. В частности, американский президент Дональд Трамп делает это своими высказываниями в Twitter, пояснил замглавы МИД КНДР. "Трамп всегда провоцирует своими агрессивными словами (...) Это не КНДР, а США и Трамп создают проблемы в регионе", - сказал дипломат.

В минувший вторник Трамп написал в своем микроблоге: "Северная Корея ищет проблемы. Если Китай согласится помочь, это будет прекрасно. Если нет, мы решим проблему без них!" Днем позже президент США сообщил в Twitter, что провел 11 апреля "очень хороший телефонный разговор с лидером Китая в связи с угрозой от Северной Кореи". Накануне Трамп выразил на своей странице большую уверенность в том, что "Китай будет обращаться с Северной Кореей должным образом", в противном случае это сделают США со своими союзниками.

Также к числу проблем, которые Вашингтон создает на Корейском полуострове, Хан Сон Рель отнес отправку в регион американского авианосца и его участие в крупнейших совместных учениях с Южной Кореей.

По словам дипломата, перед лицом таких действий "Северная Корея пойдет на войну, если захочет". Также КНДР будет продолжать развивать свою ядерную программу и проводить ядерные испытания каждый раз, когда ее лидеры сочтут это нужным.

В КНДР заметили: Трамп жестче Обамы

При этом Хан Сон Рель отметил, что политика Трампа в отношении Северной Кореи "более жестока и агрессивна", чем у предыдущего президента США Барака Обамы. "Мы сравниваем политику Трампа в отношении КНДР с бывшими администрациями и мы пришли к выводу, что она становится более жестокой и агрессивной", - заявил дипломат в интервью AP.

При этом собеседник агентства добавил: "Что бы ни исходило от американских политиков, если их слова предназначены для свержения системы и правительства КНДР, мы категорически отвергаем их".

Ситуацию на Корейском полуострове Хан Сон Рель охарактеризовал как "порочный круг", поскольку напряженность между КНДР и США с их союзниками становится все сильней.

Ранее телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник в американском разведывательном сообществе о готовности США нанести превентивный удар по Северной Корее, если будут получены данные о том, что Пхеньян ведет подготовку к проведению шестого по счету ядерного испытания. В Пентагоне при этом заявили, что не комментируют будущие операции и "не делают предположений о возможных сценариях".

На днях в прессе распространилась информация о том, что КНДР уже готова к проведению нового ядерного испытания. Об этом, в частности, сообщил сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса, ссылаясь на спутниковые снимки.

Тем временем Трамп продолжает демонстрировать военную мощь США и в других регионах.

Пентагон впервые в истории США применил свое самое совершенное неядерное оружие, сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43, которую неофициально именуют "матерью всех бомб" (MOAB), нанеся удар по позициям террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) на востоке Афганистана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники в Пентагоне.

Как стало известно журналистам, США нанесли удар по позициям террористов в афганской провинции Нангархар, расположенной на востоке страны на границе с Пакистаном. Телеканал сообщает, что авиаудар состоялся "несколько часов назад".

Агентство Reuters тем временем со ссылкой на официального представителя Минобороны США Адама Стампа сообщает о том, что авиаудар по позициям ИГ* был нанесен бомбардировщиком MC-130.

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