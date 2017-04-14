В отличие от РФ, КНДР готова к войне с США

В то время как в СМИ распространились сведения о решении США нанести превентивный удар по Северной Корее в случае получения сведений о готовности КНДР к шестому ядерному испытанию, Пхеньян уже дал Вашингтону свой жесткий ответ. Северокорейские власти заверили, что не собираются в случае атаки сидеть сложа руки и готовы к войне с американцами.
Об этом заявил в пятницу, 14 апреля, заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рель в эксклюзивном интервью AP. "Мы пойдем на войну", если США ее спровоцируют, сказал северокорейский чиновник. "Мы, конечно, не сможем сидеть сложа руки перед лицом превентивного удара США", - отметил собеседник агентства.
Хан Сон Рель заявил, что США создают проблемы в регионе. В частности, американский президент Дональд Трамп делает это своими высказываниями в Twitter, пояснил замглавы МИД КНДР. "Трамп всегда провоцирует своими агрессивными словами (...) Это не КНДР, а США и Трамп создают проблемы в регионе", - сказал дипломат.
В минувший вторник Трамп написал в своем микроблоге: "Северная Корея ищет проблемы. Если Китай согласится помочь, это будет прекрасно. Если нет, мы решим проблему без них!" Днем позже президент США сообщил в Twitter, что провел 11 апреля "очень хороший телефонный разговор с лидером Китая в связи с угрозой от Северной Кореи". Накануне Трамп выразил на своей странице большую уверенность в том, что "Китай будет обращаться с Северной Кореей должным образом", в противном случае это сделают США со своими союзниками.
Также к числу проблем, которые Вашингтон создает на Корейском полуострове, Хан Сон Рель отнес отправку в регион американского авианосца и его участие в крупнейших совместных учениях с Южной Кореей.
По словам дипломата, перед лицом таких действий "Северная Корея пойдет на войну, если захочет". Также КНДР будет продолжать развивать свою ядерную программу и проводить ядерные испытания каждый раз, когда ее лидеры сочтут это нужным.
В КНДР заметили: Трамп жестче Обамы
При этом Хан Сон Рель отметил, что политика Трампа в отношении Северной Кореи "более жестока и агрессивна", чем у предыдущего президента США Барака Обамы. "Мы сравниваем политику Трампа в отношении КНДР с бывшими администрациями и мы пришли к выводу, что она становится более жестокой и агрессивной", - заявил дипломат в интервью AP.
При этом собеседник агентства добавил: "Что бы ни исходило от американских политиков, если их слова предназначены для свержения системы и правительства КНДР, мы категорически отвергаем их".
Ситуацию на Корейском полуострове Хан Сон Рель охарактеризовал как "порочный круг", поскольку напряженность между КНДР и США с их союзниками становится все сильней.
Ранее телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник в американском разведывательном сообществе о готовности США нанести превентивный удар по Северной Корее, если будут получены данные о том, что Пхеньян ведет подготовку к проведению шестого по счету ядерного испытания. В Пентагоне при этом заявили, что не комментируют будущие операции и "не делают предположений о возможных сценариях".
На днях в прессе распространилась информация о том, что КНДР уже готова к проведению нового ядерного испытания. Об этом, в частности, сообщил сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса, ссылаясь на спутниковые снимки.
Тем временем Трамп продолжает демонстрировать военную мощь США и в других регионах.
Пентагон впервые в истории США применил свое самое совершенное неядерное оружие, сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43, которую неофициально именуют "матерью всех бомб" (MOAB), нанеся удар по позициям террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) на востоке Афганистана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники в Пентагоне.
Как стало известно журналистам, США нанесли удар по позициям террористов в афганской провинции Нангархар, расположенной на востоке страны на границе с Пакистаном. Телеканал сообщает, что авиаудар состоялся "несколько часов назад".
Агентство Reuters тем временем со ссылкой на официального представителя Минобороны США Адама Стампа сообщает о том, что авиаудар по позициям ИГ* был нанесен бомбардировщиком MC-130.
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анатолий1 написал 14.04.2017 13:01
К чему готова Корея? написал 14.04.2017 12:41
Когда Трамп отпускал комплименты Путину , он не имел ввиду лично ВВП. Или Россию , он имел ввиду непредсказуемую пацанскую политику. Это ему близко. Так он и поступает. Два пацана на одном шарике не уживутся. Один останется пацаном , другой будет опущен.
А Корея это недоразумение. Кто то же должен это прекратить.
Левон Казарян написал 14.04.2017 12:26
йй-22-йй написал 14.04.2017 12:25
лечись Запиздонов написал 14.04.2017 12:13
+++++++++++
Запиздонов всем похрен что у тебя в психбоольнице там говорят такие же как ты больные на голову дебилы.
--++--+-+-+-+-+-+-+-+ написал 14.04.2017 12:04
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Ну дык это ж хорошо -- чем больше ихтамнетов сдохнет там, тем меньше работы нам на Донбассе ))
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3авидоновв написал 14.04.2017 12:01
--++--+-+-+-+-+-+-+-+ написал 14.04.2017 11:51
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