В Киевской области задержали российского "террориста"

33-летний россиянин был задержан в Киевской области. "По месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли оружие, тротиловую шашку, начиненную металлическими болтами, отмычки и наркотики", - заявили в полиции и добавили, что проверяется версия о его возможной причастности к подготовке терактов на территории страны.

Почему-то не оказалось вампирских зубов и японских мечей со следами крови украинцев.

Ясно, что задержание россиянина через сутки после ареста в Самаре украинского шпиона выглядит как "симметричный ответ". Ну и заодно ответ на обоснованные подозрения украинской стороны в организации терактов в России. Вот только проблема - в Киеве терактов не было, а в российских городах за последнюю неделю - длинный список...

Остается только предупредить "дорогих россиян", что направляясь к теще на блины в безвизовую Украину, легко можно оказаться в подвале с обвинением в терроризме или шпионаже. Но разве кого-то у нас это останавливало когда-нибудь?..