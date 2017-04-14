Забайкалье демонстрирует такую бесхозяйственность в лесах, что приход КНР покажется спасением

В Сибири и на Дальнем Востоке еще до наступления лета заполыхали леса. Самая худшая на данный момент обстановка в этом плане - в Забайкальском крае, где уже ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона.

По состоянию на 14 апреля, в Забайкалье действует девять лесных пожаров в Газимуро-Заводском, Карымском, Сретенском, Читинском, Могочинском и Петровск-Забайкальском районах вблизи ряда населенных пунктов на общей площади 302 гектара, еще два лесных пожара в Хилокском и Читинском районах на общей площади 221 га локализованы, сообщает региональное Минприроды.

Угрозы населенным пунктам нет, уверяют в ведомстве. В борьбе с огнем участвуют более 200 человек, в том числе парашютисты-десантники с читинской авиабазы, задействовано 38 единиц техники. Ранее удалось ликвидировать девять лесных пожаров на площади 430,5 га в Сретенском, Могочинском, Чернышевском, Читинском, Дульдургинском и Петровск-Забайкальском районах, отмечается в сообщении.

По данным ФБУ "Авиалесохрана" на полночь 14 апреля, на территории РФ полыхали лесные пожары на площади 2789 га, в том числе: 11 пожаров на площади 786 га в Забайкальском крае, шесть в Приморском крае (215 га), два в Хабаровском крае (77 га), шесть в Бурятии (38 га), один в Красноярском крае (37 га), один в Иркутской области (23 га), один в Туве (12 га).

Помимо этого, в Бурятии тушат один пожар площадью 30 га на землях обороны и безопасности, один - на землях особо охраняемых природных территорий на площади 47 га в Хабаровском крае (НП Анюйский), один - на землях особо охраняемых природных территорий на площади 1 500 га в Приморском крае (ГПЗ "Ханкайский") и один - на землях иных категорий на площади 24 га в Селемджинском районе Амурской области, сообщает агентство.

По данным Рослесхоза на утро 14 апреля, на Дальнем Востоке за минувшие сутки удалось ликвидированы 32 из 43 лесных пожаров, продолжают действовать: семь - в Приморье, три - в Хабаровском крае и один в Амурской области.

Большинство лесных пожаров весной возникает по вине людей

Весной и летом прошлого года лесные пожары бушевали во многих регионах страны. По данным Рослеса, в пятерку наиболее проблемных в этом плане субъектов вошли Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, Якутия и Ямало-Ненецкий автономный округ, на долю которых пришлось более трети от общей площади лесных пожаров в стране. В четырех субъектах - Иркутской области, Бурятии, ЯНАО и Коми - вводился режим чрезвычайной ситуации.

Основной причиной возникновения лесных пожаров в Рослесе называли антропогенный фактор. В ведомстве отмечали, что весной 2016 года 65% пожаров возникало по вине граждан, а в летний период ситуация осложнялась погодными условиями: от гроз возникло 50% пожаров и столько же - из-за человеческого фактора.

В мае прошлого года президент РФ Владимир Путин констатировал, что главный фактор, который приводит к пожарам, - пал травы людьми. При этом Путин раскритиковал методы борьбы с лесными пожарами и потребовал усовершенствовать их, а также поручил главе МЧС Владимиру Пучкову усилить профилактическую работу.

Китайское решение российских проблем

На фоне такой вопиющей бесхозяйственности, вполне позитивно звучат новости о том, что более 300 тыс. га сельскохозяйственных земель планируется передать в аренду китайской компании на 49 лет по ставке в 250 руб. за гектар. Администрация Забайкальского края сообщила о готовности подписать с китайцами протокол о намерениях. Однако в Пекине считают, что одной только передачи земли недостаточно. РФ должна изменить порядок перемещения и расселения китайцев на территории России. Такое условие сформулировал советник Китайского института международных стратегических исследований.

Правительство Забайкальского края в начале июня сообщило о решении подписать протокол о намерениях с китайской компанией «Хуаэ Синбан», который предполагает сдачу в аренду более 300 тыс. га сельхозугодий и пастбищ сроком на 49 лет. Эту новость, которую сообщило агентство «Чита.Ру», перепечатала и официальная китайская пресса.

Китайцы намерены инвестировать в проект около 24 млрд руб. для выращивания кормовых, зерновых, масличных и других культур, а также лечебных трав для фармакологии. Предполагается также развитие промышленного скотоводства, птицеводства и мясного животноводства.

Эта продукция будет поставляться в РФ, КНР и на международные рынки. Первый этап предполагает сдачу в аренду 115 тыс. га сельхозземель и территорию так называемой Могойтуйской промзоны. Время реализации первого этапа – 2015–2018 годы. В случае успеха с 2019 года российские власти готовы отдать китайцам еще 200 тыс. га, сообщает «Чита.Ру».

Передача китайцам российских земель, судя по всему, выходит далеко за рамки чисто сельскохозяйственного предприятия.

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